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香燈腳走過大肚橋畫面曝！粉紅超跑2度停這裡　她大喊：媽祖我愛妳

記者唐詠絮／彰化報導

真的來了！苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，今（14）日進入第3天，鑾轎清晨6點從台中楓康超市起轎，縣長王惠美手捧鮮花站在中彰交界路口迎媽祖，鑾轎沿著台一線進入，二度停駕縣府前廣場30分鐘，王惠美表示，今天也是情人節，除了要向媽祖說「我愛你」，也提醒香燈腳，氣溫下降要注意保暖。

▲白沙屯媽祖鑾轎二度進彰化縣政府。（圖／記者唐詠絮翻攝 攝）

▲白沙屯媽祖鑾轎二度進彰化縣政府。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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▲白沙屯媽祖鑾轎二度進彰化縣政府。（圖／記者唐詠絮翻攝 攝）

彰化縣政府為了迎接白沙屯媽祖到來，昨天已備好香案、開放中庭及廣場給香燈腳休息，原本以為鑾轎會直接進入彰化，卻在傍晚6點多到楓康超市駐駕，至清晨6點起轎，從大肚橋沿著金馬路、轉台一線進彰化市區，縣長王惠美也前往接轎。

拱天宮主委洪文華表示，很高興白沙屯媽祖在今天情人節來到彰化縣，這也是白沙屯媽祖第二次駐駕於彰化縣政府，非常感謝王惠美縣長在縣府門口擺放供品，尤其早上白沙屯媽祖起駕時也前來接駕，在此代表拱天宮管理委員會感謝王惠美縣長，彰化縣也是善男信女最多的地方，彰化信徒非常熱情，也準備美食點心，看到彰化許多的信眾來接駕白沙屯媽祖，真的是既開心又感動。

▲白沙屯媽祖鑾轎二度進彰化縣政府。（圖／記者唐詠絮翻攝 攝）

▲白沙屯媽祖鑾轎二度進彰化縣政府。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美表示，今天一早6點就到大肚橋迎接白沙屯媽祖來到彰化，相信媽祖感受到信眾滿滿的誠意，進駐到彰化縣政府，來到彰化縣政府，不論是縣府員工或是信眾都十分高興，希望媽祖能夠賜予全台灣國泰民安、風調雨順、彰化縣運昌隆，士農工商都能有豐盛的成果。

王惠美指出，今天2月14號情人節，媽祖媽祖我愛您！提醒所有信眾，近期天氣轉冷，記得把身體顧好，沿路的鄉親提供了食物、飲料供信眾們享用，願信眾們能平平安安的走完這趟媽祖之旅。

▲白沙屯媽祖鑾轎二度進彰化縣政府。（圖／記者唐詠絮翻攝 攝）

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