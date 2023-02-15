確診90天內「糖尿病發病率」暴增58%！美研究：新冠成疾病導火線

▲美國最新研究指出，感染新冠肺炎會提高確診糖尿病的風險。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國一項最新研究顯示，曾經感染新冠肺炎的患者在確診後罹患糖尿病的風險大增。如今全球新冠肺炎疫情逐漸降溫，各國都在摸索出一套與新冠共存的新生活模式，而這項研究則顯示了新冠對人類帶來的長期性健康影響風險。

根據一項2月14日刊載在醫學期刊JAMA Network Open的最新研究指出，患者在感染新冠肺炎後的90天內，糖尿病發病的風險相較未染疫有明顯增高趨勢。

▲研究數據指出，曾經接種新冠疫苗的病患，在確診後罹患糖尿病的機率較低。（圖／路透）



該項研究分析了約2萬4000名2020年至2022年間曾因染疫於美國洛杉磯醫學中心「Cedars-Sinai Medical Center」接受治療的新冠患者，而數據顯示，患者在染疫前未曾確診糖尿病，但在感染新冠肺炎後的90天內首次確診糖尿病的機率相較感染前增加了58%。

早在先前就有多項研究指出，患者在感染後的數個月內，確診代謝功能與心血管類疾病的風險將增高，而這次的研究結果也與相關報告內容不謀而合。該份研究指出，糖尿病發病率增加也適用於感染Omicron變異株的患者。

研究內容同時提到，在確診前曾經接種新冠疫苗的病患，在感染後確診糖尿病的風險也較低，因此顯示施打新冠疫苗對於降低染疫後罹患糖尿病有幫助。