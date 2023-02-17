徐巧芯致電追問性招待疑雲　陳宗彥否認：不應該這樣吧徐議員

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實習記者李密／台北報導

民眾黨立委陳琬惠今（17日）爆行政院發言人陳宗彥，在擔任台南市新聞及國際關係處處長時疑似召妓，且是常態。稍早陳宗彥回應，這是未經查證的報導，「先把一個人的人格抹掉，沒有一則報導經過查證」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯致電陳宗彥詢問是否接受過性招待，陳宗彥回應「當然是沒有」，隨後掛斷電話。

▲徐巧芯。（圖／記者黃軍瑋攝）



陳琬惠今天下午踢爆陳宗彥擔任台南市新聞及國際關係處處長時，疑似「常態性召妓」，呼籲行政院長陳建仁要徹查。對於陳琬惠所指相關一案，台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍也在稍晚指出，因時隔多年，目前尚在了解中。

陳宗彥隨後親上火線召開記者會，痛斥是未經查證的報導，「先把一個人的人格抹掉，沒有一則報導經過查證」，整場記者會約2分半鐘左右，陳並未接受記者提問發言完就離開。

對此，徐巧芯稍早也致電陳宗彥詢問性招待疑雲，徐巧芯先在電話中表示這邊是台北市議會，看到陳宗彥電話號碼被放到網路上因此來電，陳宗彥回應「你們這樣有點...」，隨後再說「我覺得這不應該是如此，剛剛已經有做過說明。」

面對徐巧芯質疑是否有接受過性招待，陳表示「當然是沒有」，待徐巧芯表明身分後，陳宗彥回應「這不應這樣吧，徐議員。」隨後就掛斷電話。

▼陳宗彥記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

