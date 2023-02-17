快訊／陳宗彥宣布請辭「行政院發言人」　遭控接受性招待

▲陳宗彥17日晚間宣布請辭行政院發言人。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林彥臣／綜合報導

立委指行政院發言人陳宗彥11年前多次接受業者性招待。陳宗彥17日晚間決定請辭。民眾黨立委陳琬惠稍早才爆料，行政院發言人陳宗彥11年前任職地方政府期間，與色情業者過從甚密，接受性招待，要求行政院長陳建仁應徹查，也呼籲陳宗彥應知所進退並立刻宣布請辭下台。

民眾黨立委陳琬惠踢爆行政院發言人陳宗彥疑「常態性召妓」，並曝光酒店業者「豆哥」王孝瑋的LINE對話截圖，對談的部分內容，顯示「豆哥」向陳談「視聽歌唱場所」變更案時，陳突提「小芸有空嗎？」讓陳琬惠記者會直諷陳宗彥，還記不記得「小芸」？

陳琬惠公開陳宗彥跟「豆哥」合照，指陳擔任台南市新聞及國際關係處處長時，至「康樂隊」消費，且有帶小姐出場 ，而當時「豆哥」交代小姐出場的「咖啡」錢由老闆處理。陳琬惠解釋，在酒店說喝「咖啡」，意思是帶出場。

▲立委陳琬惠踢爆行政院發言人陳宗彥疑「常態性召妓」。（圖／記者屠惠剛攝）

對於有掌握召妓幾次？陳琬惠說，是常態，有點難用次數形容。陳琬惠也呼籲陳宗彥，知所進退最好的方式，應該立刻宣布下台。

陳宗彥下午第一時間出面回應時表示，這是未經查證的報導，「先把一個人的人格抹掉，沒有一則報導經過查證」；他強調，他在台南服務期間，從擔任市議員、到市府服務，「從未被檢調約談偵辦調查」。