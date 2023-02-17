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美空軍下令「這款飛機」停飛　服役逾半世紀！沒修好尾翼恐掉落

▲▼美軍KC-135空中加油機,美國空軍,嘉手納基地,沖繩。（圖／記者季相儒攝）

▲美軍KC-135空中加油機因零件問題被迫暫時停飛。（圖／ETtoday資料照）

記者張寧倢／編譯

美國空軍下令暫時停飛所有KC-135空中加油機，原因是擔心這款飛機的垂直尾翼可能在飛行中脫落，須在未來2周內進行檢查，汰換不合格的零件後才能進行下一次飛行，據信有超過200架飛機受到影響。

根據「福斯新聞」報導，波音製造的美軍KC-135「同溫層加油機」（KC-135 Stratotanker），可在空中為飛行中的轟炸機和戰鬥機加油，最早一批組裝完成的飛機可追溯至1950年代，至今服役超過半世紀，曾歷經越戰、冷戰、波灣戰爭等事件。美軍迄今已花了至少20年在進行KC-135機隊汰換。

▲▼F-22,KC-135空中加油機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲美軍兩架F-22戰機與一架KC-135加油機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

美國空軍14日下令針對KC-135「垂直尾翼組件中的不合格零件」進行檢查，這項檢查將耗時大約30分鐘，未完成檢查的飛機將遭限制飛行。美軍先前曾於10日發布指令，要求每架KC-135加油機都必須在2周內檢查，末端垂直定位銷與尾銷是否合格。報導指出，若不妥善檢修，機尾可能會在飛行中脫落。

空軍一名負責人表示，在諮詢美軍工程專家後因謹慎起見，做出這項決策，估計所有可能受到影響的飛機都必須接受檢查。截至上周日（12日）已有90架飛機完成檢查，其中20多架零件不符合標準，已經完成檢查並換上合格零件的飛機已恢復可飛行狀態。根據上周曝光的一份備忘錄顯示，此次約有超過200架的KC-135受到影響。

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