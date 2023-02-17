美地鐵「死亡拖行」　狗狗牽繩夾在列車門！男遭扯下鐵軌慘亡

記者張寧倢／綜合外電報導

美國維吉尼亞州50歲男子賴利（Harold Riley）周三（15日）下午命喪電車鐵軌。事發當時，他牽著愛犬Daisy準備下車，但狗狗還在車廂裡，車門卻已經關閉，牽繩被夾住的狀態下列車出發，導致賴利直接被拖行捲入軌道，傷勢過重死亡。

根據每日郵報、美媒NBC報導，賴利當天下午1點30分左右在維吉尼亞州費爾法克斯郡（Fairfax County）鄧恩洛林（Dunn Loring）地鐵站下車，他走出車廂後，車門在他身後關上，但此時愛犬Daisy還留在車上。列車啟動準備駛往下一站，栓在賴利身上的牽繩已被車門夾住，導致他遭駛動的列車拖行，掉落至月台下。

▲美國50歲男子賴利（Harold Riley）搭地鐵，狗狗牽繩被車門夾住，列車將他拖行掉落鐵軌死亡。（圖／翻攝自Gofundme）

地鐵運輸警察表示，列車重新駛動之前，操作員做了兩次安全檢查，「錄影畫面顯示，事故發生在距離駕駛室約450英尺（137公尺）處。」聲明指出，死者已經下了車，站在月台上遠離車廂，但仔細觀察死者身上似乎繫著一條牽繩，而不幸的是，狗被卡在車門內。當局表示，這隻狗並無ID號碼，疑似不屬於服務犬，現由警方接手照顧犬隻。

▲賴利的愛犬Daisy。（圖／翻攝自YouTube）

然而，死者家屬控訴，Daisy是家人一年半前從警察單位收養而來的服務犬，負責協助賴利面對PTSD（創傷後壓力症候群），賴利生前走到哪裡都帶著Daisy同行，而且他每天大概要坐5到7次地鐵，不敢相信悲劇的發生。家屬宣稱，事發時Daisy穿著服務犬背心，並非違規未裝寵物籠的犬隻，賴利可能是像先前訓練Daisy走路那樣，將牽繩繫在自己的皮帶環上，才會被拖行掉落軌道。

目前調查仍在進行中，而家屬則要求查看事發當時的監視器影片，瞭解更多細節。