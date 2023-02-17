宋慧喬出道27年「是怎麼紅的？」　鄉民3原因讚爆：堪稱完美

▲宋慧喬。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓女星宋慧喬1996年出道，出演過多部電視劇，近日在《黑暗榮耀》展現精湛演技，再度掀起討論。就有網友好奇拋問，宋慧喬是怎麼紅起來的？貼文曝光後，底下網友紛紛列出幾部代表作，並誇讚宋慧喬面容姣好、演技出色。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「宋慧喬是怎麼紅的」為題發文，提到他最近看了《黑暗榮耀》，覺得宋慧喬和眾多女星相比，容貌並不是太出眾，當初是怎麼走紅的？

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貼文曝光後，不少網友則反讚宋慧喬，「她以前很正、氣質很仙耶」、「宋已經紅很久了，20年前女演員個人特色比較多元」、「臉辨識度高、有路人緣、演技不差，拍好幾個劇都有紅」、「長相有辨識度、演技不俗、身材勻稱，堪稱完美」、「她才是天然美」、「她臉很正，贏過一堆網紅臉」、「她年輕時很漂亮啊！現在已經40歲了耶」、「她明明就超正」、「韓星我唯一覺得漂亮就是她而已」。

還有網友列出宋慧喬的代表作，「浪漫滿屋認識的，後來太陽的後裔」、「浪漫滿屋當時在台灣紅到不行」、「浪漫滿屋童年的回憶欸」、「順風婦產科算是出道作（應為《初戀》），浪漫滿屋開始在台灣爆紅」、「去追一下順風跟藍色生死戀就知道了」、「演順風婦產科開始紅的吧」、「順風啦，那時候年紀還超小就知道有個年輕女演員叫宋慧喬」。

據了解，宋慧喬今年41歲，出道20多年仍相當活躍，她的出道作品為《初戀》，1999年因出演《順風婦產科》有了更高的知名度，之後陸續拍攝《藍色生死戀》、《情定大飯店》等作品，並在2004年一改過去角色形象，在《浪漫滿屋》飾演有著活潑個性的女主角，收獲更多粉絲，並開始電影事業。