周杰倫哪首歌最猛？「18年前經典作品」被狂點名　網友喊：太難選

▲周杰倫。（圖／杰威爾提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

歌手周杰倫2000年出道，創作才華無庸置疑，具有相當大的影響力。與此同時，就有網友好奇拋問，大家覺得周杰倫的歌曲若要取前3名，應該要怎麼排？貼文曝光後，一首2005年發行的經典歌曲便被不少網友點名。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「周杰倫的歌前三怎麼排」為題發文，提到大家對周杰倫的歌應該都很熟，大家心中的前3名是哪幾首？他也分享自身看法，分別是《軌跡》、《稻香》和《簡單愛》。

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話題引發討論，被最多網友點名的就是《夜曲》，「夜曲、以父之名、愛在西元前」、「夜曲、夜曲、夜曲」、「夜曲、止戰之殤、夜的第七章」、「愛在西元前、夜曲、可愛女人」。第二多的是《反方向的鐘》，「反方向的鐘、黑色幽默、超人不會飛」、「不管怎麼排絕對都有反方向的鐘」、「一定要有反方向的鐘」。

第三多是《以父之名》，網友回應，「以父之名、雙截棍、忍者」、「以父之名、 擱淺、 夜曲」、「以父之名、簡單愛、擱淺，都分別有代表性」、「以特色來說，以父之名、反方向的鐘」。再來，《愛在西元前》、《晴天》、《擱淺》、《軌跡》、《龍捲風》也被頻頻點名，其中更有網友直呼，「擱淺，我聽了快20年還是幾乎每天聽」。

此外，更有網友不禁直呼，「可能要前10比較好選，前期X歌太多了」、「3首太難，神曲太多」、「別鬧了！只有3個名額根本排不出來」、「3首選不了，別鬧了」。不過也有網友認為，「反方向的鐘旋律枯燥、曲風平淡，哪裡好聽啊」。