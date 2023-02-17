限時3天！好市多超夯1物「折扣60元」　網友讚：贏過科克蘭

▲舒潔衛生紙特價。（圖／翻攝自好市多APP）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會去美式賣場好市多「挖寶」，近日就有網友熱心分享，他去好市多時，注意到「舒潔衛生紙」特價339元，也就是折扣60元。消息曝光後，也引發不少網友討論。

有網友在PTT的Lifeismoney板上，以「好市多舒潔衛生紙減60」為題發文，提到前陣子好市多的自有品牌衛生紙折扣30元，如今換舒潔折扣60元。他也簡單分享使用心得，這兩款他都曾買過，覺得差不多，所以看哪個價格便宜就會買哪個。

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貼文底下，網友紛紛回應，「我覺得Kirkland的衛生紙比這個觸感和厚度好很多」、「這款舒潔會有屑屑嗎？科克蘭的超多屑屑」、「輪著用都不錯」、「我改用舒潔不錯用」、「這絕對X打科克蘭」。另也有網友傾向線上購買，「送到家就贏了」、「省去現場的時間，線上讚」。

臉書粉專「好市多優惠資訊分享」也有分享相關資訊，透露2月6日就已經有此「隱藏優惠」，舒潔三層抽取式衛生紙100抽、24包特價339元，等於每張約0.14元。

好市多的APP也有亮出優惠資訊，舒潔衛生紙原價399元，現在特價339元，優惠期間為「2月17日至2月19日」，限時3天，數量有限，售完為止。

此外，如果不想出門，「東森購物」免加入會員、快速結帳頁面也有CP值超高的衛生紙可以選擇，東風極柔2層抽取衛生紙一包不用13元、舒潔棉柔舒適2層抽取衛生紙一包不到15元。