中風每小時大腦退化3.6年　中榮與埔里分院遠端照護平台爭取時間

▲台中榮總埔里分院推出「垂直整合一站式取栓」新技術，為中風患者爭取寶貴時間、增加康復機會，圖為腦部電腦斷層血管攝影 。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近日天氣冷熱劇烈變化，容易導致心血管疾病發作，台中榮總埔里分院配合總院「遠距照護中心」的「一站式」取栓策略，與中榮即時連線並提供24小時線上會診，讓腦中風患者不用舟車勞頓就能獲得最快速的診斷，藉此讓病人在黃金時間接受治療，增加康復機會。

埔榮指出，腦中風救治每晚1分鐘，就會損失約200萬的腦細胞，每延遲1小時，大腦更會退化3.6年，因此搶時間也是中風治療的一環，而嘴歪眼斜、單手無力、拿東西會掉落或言語講不清、講不出話、走路不平衡，都是中風典型症狀，有時是短暫現象。

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埔榮表示，台中榮總所打造的遠距照護中心規模為全台最大，在全球智慧醫院評比中也是國內唯一上榜的醫院；埔榮放射線科則優化醫學影像檢查技術，將電腦斷層即時組像與重組病灶影像技術傳至總院遠距照護平台，急診醫師也可把問診情形、病人各項肢體的動作等訊息同步傳輸到總院，由總院的神經內科、神經外科的醫師來做彙整和手術前評估。

▲電腦斷層儀器。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮提醒，民眾應對任何疑似中風徵兆保持警戒，如出現應立即撥打119送醫，爭取治療黃金時間；院方接獲病患後立即啟動醫療服務，節省時間，對病患後續復原做出最大的努力和貢獻。