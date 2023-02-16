明明有沙發！YouTuber「卻坐地上拍片」　他曝7字原因吸千人朝聖

▲有些YouTuber會坐在沙發前面拍影片。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多YouTuber在拍攝影片時，都會坐在沙發的前面，而不是坐在沙發上，對此，就有網友不禁好奇，為什麼大家有沙發卻不坐？貼文曝光後，隨即引發底下網友熱議，財經YouTuber「柴鼠兄弟」更妙回一句，吸引破千人按讚。

這名網友在Dcard上，以「為什麼YouTuber有沙發不坐」為題發文，說他一直很好奇，為什麼YouTuber的拍攝地點明明就有沙發，但卻不坐？反而坐在沙發前面開箱、錄影、進行訪談。

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貼文一出，財經YouTuber「柴鼠兄弟」就回應，「因為坐沙發顯肚！」並附上一個冒汗的emoji。該留言吸引破千人按讚，其中更有網友直呼，「野生的柴鼠出現了」、「柴鼠本人來也」。另也有網友解釋，「坐沙發下半身會很明顯，而且有時候會看起來腳那邊很空，所以我一般會請KOL（意見領袖）坐地板，然後在沙發上擺擺飾」。

▲「柴鼠兄弟」現身留言處。（圖／翻攝自Dcard）

其他網友也紛紛猜測，「這樣比較可以專注在話題跟桌面上的開箱，不然其實坐在沙發上要使用桌面其實也要一直前傾，畫面上不太好看」、「大家都知道沙發是裝飾用的」、「看起來離觀眾比較近」、「因為桌子比較矮，坐在桌子跟沙發中間的地上比較舒服，不管你要開箱還是要使用桌面上的東西都方便很多」、「這樣前面會很空，如果要介紹東西，也會離產品很遠」。

不過也有網友提到，其實坐沙發並不是很罕見的事，像是中指通訪談、吳夢夢、賤葆100題QA等，都是坐在沙發上，「其實多看就發現是什麼構圖都有。」

▼網友回應。（圖／翻攝自Dcard）