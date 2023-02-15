情人節收到花！她驚見「別人名字」氣哭　男友急辯：跟朋友一起訂

▲原PO抱怨這不是她想要的情人節。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

「這不是我要的情人節！」一名女網友發文抱怨，早在今年1月時就跟男友丟直球，明示想要在情人節收到一束花，而對方也信誓旦旦地說會有花和驚喜，怎料到了2月14日當天，她竟收到一朵乾燥花，且上面還寫著「別人的名字」，讓她氣到直接找對方理論。

該名女網友昨（14日）在Dcard發文表示，由於不想要情侶相處時，還讓對方猜測自己的想法，所以在上個月就跟男友透露情人節想要收到花，並將花束樣式截圖貼給對方，當時男友還一臉驕傲保證，「沒問題包在我身上，有花還會有驚喜」，讓她十分期待可以甜蜜過節。

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怎料到了情人節當天，她才發現原來「驚喜」並非禮物，而是男友親手煮的牛肉麵， 「恩...我想說既然他都親自下麵給我吃了，這也算是有誠意的表現。」

▲原PO收到男友送的花及親手煮的牛肉麵。（圖／翻攝自Dcard）

但令她傻眼的是，男友竟送給她「店家附贈」的一朵乾燥花，上面寫的還是「男友朋友」的名字，「女人的第六感告訴我事態不對，又加上幻想中的情人節跟實際上的完全不一樣，直接憤怒值飆破100，邊哭邊跟男友抱怨。」

原PO表示，當下男友著急向她解釋，因為忘了買花怕她生氣，所以才把店家附贈的乾燥花轉送給她，至於包裝上面之所以會寫著朋友的名字，則是因為他們一起合購冷凍包裹的緣故。

為了不讓原PO胡思亂想，男友還向她解釋對方是男生，且自己是「正港的直男」不會輕易被掰彎，但她還是感到很不安，「雖然搞清事情來龍去脈後，好像有把我的疑問和不安的第六感解決，但我的情人節就這樣泡湯了，內心還是有些怪怪的感覺哎...」

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「要是我收到那個花我應該會笑爛」、「麵很可以花不行，隨便去便利商店買個花也好」、「好好笑花忘記買，沒看到上面有名字還送你，牛肉麵高機率是外面買的倒碗裡面」、「還好誤會有說清楚，不然情人節沒過完，就直接進入光棍節。」

不過，也有人認為男友已經很用心了，「晚餐看起來很棒欸…有擺盤和餐桌裝飾，感覺費了很多心思」、「只有我覺得妳男友很浪漫嗎」、「我覺得已經很好了欸，不太懂為什麼一堆情侶都因為一個情人節弄得不符合自己的期望，然後在那邊生氣。」

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