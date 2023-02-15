女友出門穿著像阿姨！他崩潰「出門超丟臉」：剛交往都精心打扮

▲原PO表示，剛在一起時女友都會精心打扮，現在一切變了樣。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

如果女生外出穿得像阿姨，另一半不一定能接受。近日一位網友表示，情人節他很猶豫要不要跟女友外出吃飯，「穿衣風格和剛在一起時差太多了，最近和她出門的時候都覺得超丟臉。」

原PO近日在論壇《Dcard》發文說，他很猶豫情人節要不要跟女友去外面吃飯，「因為女友現在跟我出門的穿衣風格，和剛在一起時差太多了，最近和她出門的時候都覺得超丟臉。」交往初期，女友都會精心打扮，穿洋裝或是走性感風，也會畫好妝，「不只有面子，看了也會有心動的感覺。」

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原PO嘆，2人出社會後，女友只有和好姐妹出門會打扮，和他出門都Ｔ恤配像男生的長褲，甚至還穿桃紅色羽絨衣配布鞋，「跟她出門真的很丟臉，超怕路人以為我跟包養我的阿姨交往，不過撇除打扮這點我們其他部分都很契合，大家覺我該跟女友攤開來談嗎？她是比較玻璃心的個性，很怕一發不可收拾。」

此文曝光後，網友紛紛留言「大部分好像都是男生穿的越來越隨便」、「這真的無法」、「有沒有可能，你也穿得很拉遢」、「所以你有很會穿還是穿很潮嗎」、「你就婉轉說一下，今天想看她穿哪套衣服她應該就知道了吧」。

有網友認為，輕鬆穿沒有不對，為什麼要覺得丟臉，「她這樣表示目前很穩定想跟你在一起，因此不需要刻意打扮來吸引其他異性的目光。除非你打算帶她出去跟朋友比較、炫耀？不然你應該因此感到放心跟開心，而不是覺得她讓你丟臉啊。」

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