情人節收「這種卡片」！中文系男忍不了...網勸：女友永遠是對的

▲一名男網友分享女友送給他的卡片，讓他超崩潰。（翻攝Dcard）

圖文／鏡週刊

西洋情人節剛過，一名男網友分享收到女朋友送的卡片，短短7行就錯了6個字，令念中文系的他不能忍受，不知該不該糾正對方，文章曝光後網友紛紛熱心給他意見。

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一名男網友昨（14日）在論壇Dcard感情板分享，情人節剛和女友約會完，回到家拆了女友送的禮物，是他一直很想要的鞋子，另外還收到一張「錯字連篇」的卡片，令他相當傻眼。

原PO附上照片中可見，卡片短短7行就被紅筆畫出5個錯字，包括「名」信片、陪伴「再」我身邊、我「因」該會瘋掉、交往一個月而「以」、一定要白頭「揩」老。原PO哀號表示，「本人中文系，真的忍不了，我還是很愛我女友啦，不過不知道到底該不該糾正她」、「身為中文系，到底是字典對還是女友對…」。

網友看了紛紛笑翻，還揪出原PO沒看到的錯字「覺『的』」，不少網友認為「笑死...她是不是故意的」、「感覺就是故意氣中文系的」、「錯成這樣也很厲害」、「覺得是故意的耶～剛好一行錯一個字，讓你看卡片還可以抓錯字 多一份樂趣（？」。

其他網友也表示，「哈哈我懂，你有強迫症想把字改正」、「錯字0容忍，看到會爆氣ㄟ哈哈哈哈哈」、「也錯太多了吧哈哈，回去幼稚園重練」、「我還以為是錯的地方串起來是一句甜蜜的話，沒想到只是單純錯字」、「哈哈！適時的糾正一下無妨，但不要用太嚴肅的方式跟她說」、「用紅筆圈起來叫她在旁邊訂正三遍」、「女友永遠都是對的（吧？」

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