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侵烏以來最慘！　俄海軍陸戰隊5000精銳幾乎全滅「像火雞被射殺」

▲▼俄羅斯試圖奪取烏東要塞布格列達爾鎮（Vuhledar），迄今均以失敗告終。烏克蘭軍人向俄軍發射迫擊砲。（圖／路透社）

▲駐守布格列達爾鎮的烏克蘭守軍向敵方發射迫擊砲。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

過去三個月以來，俄軍始終攻不下烏東要塞布格列達爾鎮（Vuhledar），他們1月底發動最猛烈一波攻擊，卻導致開戰以來最慘重損失，海軍陸戰隊第155旅的5000名成員幾乎全滅，而這是俄國最精銳的部隊之一。俄國極端民族主義評論家、前情報員史特雷科夫（Igor Strelkov）甚至直言，「他們就像射擊場的火雞那樣被射殺。」

俄方精銳部隊反覆試圖在光天化日下襲擊戒備森嚴的布格列達爾鎮，特種部隊、裝甲營及步兵旅從多個方向進攻，但均以失敗告終，據傳還有一名指揮官戰死。烏軍釋出畫面顯示，被丟棄的裝甲四散，坦克和步兵裝甲車接連駛入地雷區爆炸，或直接停放在空曠田野間而遭空襲。士兵朝著四面八方狂奔，遺體夾進坦克履帶。

▲▼俄羅斯試圖奪取烏東要塞布格列達爾鎮（Vuhledar），迄今均以失敗告終。烏克蘭軍人向俄軍發射迫擊砲。（圖／路透社）

▲布格列達爾鎮慘遭戰火蹂躪。（圖／路透社）

烏克蘭官員宣稱，大量敵軍戰死、受傷或被俘，至少130輛裝甲車毀壞，損失最慘重的俄羅斯海軍陸戰隊第155旅5000名成員幾乎全滅。軍方發言人納扎連科（Evgeny Nazarenko）直言，烏軍駐紮地勢較高處的大樓頂端，清楚看見下方俄軍穿過開闊田野推進。另一位發言人德梅特拉什基夫斯基上校（Oleksiy Dmytrashkivskyi）說，「第155旅已經不得不重新配置人員三次，如今幾乎整個旅都被摧毀。」

CNN及俄羅斯強硬派軍事專家分析，俄軍在布格列達爾鎮的潰敗，顯示出基本戰術及指揮失誤，前線指揮官不斷重蹈覆轍，正是釀成災難性挫敗的原因，如果在頓內茨克或盧甘斯克其他前線重演，可能危及莫斯科奪取更多烏克蘭領土的計畫。

▲▼俄羅斯試圖奪取烏東要塞布格列達爾鎮（Vuhledar），迄今均以失敗告終。烏克蘭軍人向俄軍發射迫擊砲。（圖／路透社）

▲布格列達爾鎮被形容是「空曠平坦沙漠中的高大堡壘」。（圖／路透社）

布格列達爾鎮是一座煤礦業城鎮，與周圍平原相比地勢較高，被形容為「空曠平坦沙漠中的高大堡壘」，而且鄰近一條連接頓內茨克及克里米亞的鐵路，因此成為烏俄戰爭關鍵據點。如果俄軍在此取勝，能夠進一步透過鐵路推進，但烏克蘭第72機械化旅利用地形優勢、高樓大廈及堅強的地下掩護，堅守陣地已達三個月。

就連俄羅斯強硬派軍事評論家也抨擊，這場進攻是「可恥的潰敗」，呼籲撤換甚至審判東部戰區指揮官穆拉多夫（Rustam Muradov）。

俄國軍事歷史學家庫柏（Tom Cooper）表示，儘管俄軍組成強大部隊，但處於地理劣勢卻反覆進攻顯然是致命缺失，「烏克蘭砲擊不僅對推進部隊造成重大傷亡，還重創他們的（軍隊）後方，切斷補給線及可能的撤退路線」。史特雷科夫痛批，「他們其中一些人完全是白癡，重蹈覆轍所有先前犯過的錯誤」、「這裡戒備森嚴，對進攻者而言極度不便」。

儘管俄羅斯國防部堅稱一切按計畫進行，克里姆林宮指派的烏東頓內茨克占領區首長普西林（Denis Pushilin）卻於10日承認當地戰況激烈，「敵人持續大量轉移儲備物資，延緩了這個定居點的解放行動。」

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