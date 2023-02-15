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外媒盤點烏克蘭戰爭下7大優勢　值得台灣借鏡

▲▼ 烏克蘭東部頓內茨克地區，烏克蘭士兵乘坐悍馬車。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭士兵在東部頓內茨克地區乘坐悍馬車。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社華盛頓15日綜合外電報導

俄烏戰火延燒近1年，烏克蘭的坦克與壕溝戰看似老派，實則導入不少人工智慧與機器人等先進科技，助烏克蘭一路撐到今天。法新社盤點烏克蘭7大優勢，值得台灣借鏡。

● 人工智慧
美國哥倫比亞大學國防專家畢德爾（Stephen Biddle）表示，烏克蘭一直在測試「感測器整合」，利用三角測量法分析不同來源的訊息，建立更全面的戰場面貌。

美國企業帕蘭泰爾技術公司（Palantir）也為基輔當局提供人工智慧驅動的工具，可將數十億位元的數據分門別類，有助指揮官實時掌握俄羅斯軍隊動向、位置及攻擊目標。

● 自動無人機
烏克蘭的無人機戰爭已進入成熟階段，目前俄烏雙方能力相當，世界各地軍隊也正迎頭趕上，未來自動無人機將搭載自動攻擊的程式，無須由人類做決策。

目前烏軍已開始使用美援的小型彈簧刀無人機（Switchblade），它具有「目標識別」功能可自行鎖定目標。

● 公開來源情報分析
「公開來源情報」（OSINT）已成戰爭中不可或缺的利器，可以利用通訊軟體Telegram群組、商業衛星照片、TikTok影片等來源，獲取軍隊作戰地點、潛在目標以及背後政治意圖等資訊。

當俄國軍人用手機聯繫家人或朋友時，烏克蘭情報部門就能從中取得位置數據和所在單位細節。

● 防空能力
在烏克蘭採購隱形戰機及轟炸機的資金當中，仰賴人力駕駛的戰機對烏克蘭影響較小、較大型飛彈影響也有限，因為烏克蘭真正需要的是防空能力，也就是從地面發射飛彈擊落來自空中的攻擊。

● 武器彈藥
專家表示，俄烏戰爭帶來的最大教訓，就是彈藥消耗太快，根本來不及補給。西方國家武器庫存水位正大幅衰退，從小型彈藥到高端精準彈藥以及防空系統都是，烏克蘭的盟友正盡可能滿足需求。

新美國安全中心（Center for a New American Security）研究員華瑟（Becca Wasser）表示，最近一次與中國侵台相關的兵推，彈藥使用速度快到嚇人。

● 分散式指揮
事實證明，烏克蘭靈活且分散式的指揮方式，在戰場上比俄羅斯更具強大優勢。畢德爾說：「俄羅斯式的僵化、集權指揮及控制，長期以來都是個壞主意。」

● 戰鬥魂
華瑟說，烏克蘭因俄羅斯2014年輕易接管克里米亞的窘境後，才建立起一支現代化、專業的武裝部隊，她認為台灣軍隊現在應該接受更好的訓練。

畢德爾說，烏克蘭提供的另一個重要教訓，就是俄羅斯入侵之初，莫斯科當局和西方國家領袖都曾懷疑烏克蘭人是否會堅定捍衛家園，「台灣軍方是否能像烏克蘭軍方一樣積極，是個至關重要的議題」。

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