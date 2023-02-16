俄軍再增援！英估「97%兵力已投入到烏」　美：普丁繼續往前線堆屍

▲俄烏戰爭將滿一周年，北約與烏克蘭預期俄軍將趁機進攻，以大肆宣揚戰爭成就。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭將屆滿一年，基輔當局預期，俄軍將趁機發起一場猛攻，而北約近日也緊急舉辦烏克蘭防務聯絡小組會議，探討西方盟友該如何協防烏克蘭。英國國防大臣華萊士估計，俄軍已將97%兵力投入烏克蘭，而美國國防部長奧斯汀也證實，俄國正持續朝前線投入大量人員，但傷亡依舊慘重。

▲華萊士估計，俄羅斯已派出97%軍力到烏克蘭，而此舉將導致俄軍戰力下降40%。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，北約各國防長在俄烏戰爭開打一周年之際，於布魯塞爾舉辦了第9次烏克蘭防務聯絡小組會議。英國防長華萊士（Ben Wallace）15日指出，俄羅斯至今未能突破烏克蘭的防禦，而俄軍也已為此付出巨大代價，「我們估計俄羅斯已派出97%軍力到烏克蘭」。

華萊士分析，俄軍將97%的軍隊投入到烏克蘭的行為，將為該國帶來極高的戰損率，導致俄軍的整體戰鬥力可能下降40%、近三分之二的戰車被摧毀或損壞，「這將對俄羅斯和歐洲的安全帶來直接的影響」。

▲奧斯汀證實，俄國正增派兵力前往烏克蘭，但這些士兵的訓練不足、裝備不精。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）日前也證實，俄羅斯如今正持續向烏克蘭戰場增派大量新部隊，不過這些士兵中有不少人的訓練不足、裝備不精，美國預計俄羅斯將在這場戰役中傷亡慘重，「我們估計俄羅斯將繼續在戰鬥中採取這種往前線『堆屍』的戰術」。

奧斯汀重申，如今的烏克蘭迫切需要協助，因此西方盟友將「團結並堅定地支持烏克蘭」，同時持續為烏克蘭提供先進裝備，確保烏克蘭擁有良好的軍火和後勤支援，以協助烏軍在戰場與即將發動的攻勢中發揮決定性作用。