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爭鮮雙11推「名字有丨丨」免費吃！網卻砲轟「沒誠意」：怕人參加

記者施怡妏／綜合報導

壽司郎於去年3月推出優惠活動，名字有「鮭魚」者用餐免費，然而，今年爭鮮餐飲針對雙11推出姓名優惠活動，當天出示身分證，名字中有1個「丨」享用餐5折優惠，2個「丨」即整桌免費，不過好康優惠卻引來不少網友抱怨，紛紛在活動貼文底下留言「沒誠意，不如不要辦」。

「爭鮮」在臉書發文，爭鮮餐飲聯合旗下6大品牌，在雙11當天推出多項活動，好康再加碼，出示身分證、駕照等有效證件，凡姓名中有1個「丨」享用餐5折優惠，2個「丨」即整桌免費。

文中也提醒，「丨丨」優惠活動適用於中文姓名，其他語言之姓名恕不得參加優惠活動，優惠僅限一次；進店前請先表明參加「丨丨活動」，用餐完畢後仍須請服務人員計盤，至櫃台結帳出示身份證明文件。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爭鮮臉書）

▲網友怒吼沒誠意。（圖／翻攝自爭鮮臉書）

消息一出，大批網友在底下留言狂罵，認為難度太高沒誠意，「沒誠意倒不如不要辦活動」、「很無言的『滾』字，你不如生日1111，或者名字有1還比較有感覺」、「姓伊的可以嗎？8折就好」、「這活動有點怕人家參加，全台灣有幾個用這個罕見字當名字？爭鮮的格局應該不止這樣，建議開放伊伊、依依、壹壹、衣衣之類有同音的都能參與」、「全台大概只有一個」、「要這樣加碼乾脆別寫，也太沒誠意」。

▲名字「丨丨」怎麼唸？身分證遭疑造假。（圖／翻攝自YouTube／《小明星大跟班》）

▲「蘇丨丨」曾上《小明星大跟班》節目。（圖／翻攝自YouTube／《小明星大跟班》）

不過，真的有人叫「丨丨」嗎？節目《小明星大跟班》去年4月以特殊取名為題材，找來許多擁有特別姓名的人們上節目分享，其中一名男子叫做「蘇丨丨」， 當場令不少人好奇「丨丨」2字該如何發音，他本人除了在鏡頭前解答「丨」音同「滾」，同時也分享曾因名字差點被警察抓走的小插曲。

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