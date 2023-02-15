　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓11歲女童離奇失聯6天！一度「斷絕音訊」　警逮捕50歲變態大叔

▲▼南韓11歲李姓女童失蹤5天，一度在首爾銷聲匿跡。（圖／南韓警察廳失蹤兒童協尋中心）

▲南韓11歲李姓女童失蹤5天，一度在首爾銷聲匿跡。（圖／南韓警察廳失蹤兒童協尋中心）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最近傳出年僅11歲女童失聯6天的離奇事件，該名女童本月10日從江原道春川市的住處離家出後，便一度銷聲匿跡，手機訊號最後出現的地點竟然還是首爾蠶室。不過如今傳出好消息，警方在忠清北道忠州市某工廠發現女童的蹤跡，確認女童平安無事，過程中還一度逮捕疑似誘拐女童的嫌犯。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，該名一度失聯6天的國小女童為11歲的李彩希（이채희，音譯），她10日從江原道春川市的住處離家出走後，竟然搭乘計程車前往春川市外巴士轉運站，並搭乘開往首爾的高速客運，之後抵達首爾市松坡區蠶室站附近後，手機訊號完全斷絕。

李彩希的父母發現不對勁後，於11日上午9時向警方申報失蹤，警方透過公開偵查尋找女童的下落。不過在失蹤第5天時，女童李彩希昨（14）日晚間8時竟然向母親發送手機簡訊，「我人在忠州，覺得好害怕」，女童母親即時撥打112報案，案情才出現轉機。

直到今（15）日上午11時30分，警方才終於在忠清北道忠州市蘇台面某工廠（一說是民宅）發現女童李彩希，確認女童健康狀況良好，同時在現場即時逮捕疑似誘拐女童的50多歲男性嫌犯。

女童李彩希雖然平安歸來，但據傳身心仍處於不安的狀態。

警方關係人士指出，「未來將會透過調查來釐清（女童失蹤案）是否涉及綁架等相關犯罪，目前正將女童帶回江原道春川。」

ET快訊
巴菲特暴砍台積電！分析師曝「一季就閃賣」背後關鍵
「麥當勞女孩」突曬4格黑白遺照！　原因藏洋蔥
將普發6千元！　郵局ATM輸入2組號碼就能領
72歲嬤隨粉紅超跑「沿路撿垃圾」！　手拿2大包不喊累
伊能靜剛回台！一聽劉文正病逝　「轉身掩面」震驚吐心聲
快訊／喊劉文正沒死的人是他！　經紀人怒轟：就是個小混混

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

222小時還有奇蹟！42歲婦活埋廢墟獲救　總統再派專機送回11倖存嬰

她被親媽「關鐵牢20年」不見天日！手腳全遭鍊住　警破門救出

日本1月觀光客破149萬人！台灣人第二多　陸客暴跌9成

祖孫接連入虎口！食人虎撕咬「少年剩半身」　12小時後又吃掉爺爺

南韓11歲女童離奇失聯6天！一度「斷絕音訊」　警逮捕50歲變態大叔

紐西蘭發生規模6.3強震！　民眾驚恐：砰一聲後狂晃

救災第1視角畫面曝光！搜救員俯身「鑽縫隙」　穿過鋼筋瓦礫尋生機

讓精子「暫停游泳」！男性口服避孕藥就快來了　副作用小

才熬過洞穴死劫！泰國足球小隊長「夢想成真」赴英深造　驚傳過世

街友真面目太驚人！理髮後變身「超級型男」　被讚爆：年輕15歲

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

瑤瑤現歌喉...開唱莫文蔚金曲！　小S笑罵：什麼歪七扭八的東西XD

222小時還有奇蹟！42歲婦活埋廢墟獲救　總統再派專機送回11倖存嬰

她被親媽「關鐵牢20年」不見天日！手腳全遭鍊住　警破門救出

日本1月觀光客破149萬人！台灣人第二多　陸客暴跌9成

祖孫接連入虎口！食人虎撕咬「少年剩半身」　12小時後又吃掉爺爺

南韓11歲女童離奇失聯6天！一度「斷絕音訊」　警逮捕50歲變態大叔

紐西蘭發生規模6.3強震！　民眾驚恐：砰一聲後狂晃

救災第1視角畫面曝光！搜救員俯身「鑽縫隙」　穿過鋼筋瓦礫尋生機

讓精子「暫停游泳」！男性口服避孕藥就快來了　副作用小

才熬過洞穴死劫！泰國足球小隊長「夢想成真」赴英深造　驚傳過世

街友真面目太驚人！理髮後變身「超級型男」　被讚爆：年輕15歲

立法院將開議　陳建仁回顧上任半個月：讓人民感受到政府的真誠關懷

222小時還有奇蹟！42歲婦活埋廢墟獲救　總統再派專機送回11倖存嬰

劉文正親姊證實死訊！　經紀人：他去年頭髮還很多

小腿痠爆「一面牆就能解決」！拉筋正確3步驟　運動前做恐害表現差

《慶餘年2》難產傳老婆唐藝昕代打　張若昀公開「業內行規」網秒懂

股神巴菲特大賣台積電5180萬股　謝金河：動作不太尋常！

曾仁和傷勢好轉　餅總安排牛棚練投測試

巴菲特為何暴砍台積電？分析師驚曝「一季就閃賣」背後關鍵

半年狂減23公斤！妙齡女「拒吃碳水化合物」竟釀禿頭、停經

她被親媽「關鐵牢20年」不見天日！手腳全遭鍊住　警破門救出

奴才晚回家！貓皇生氣躺床　背對不理人：先把罐罐拿來

國際熱門新聞

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

匿名參訪PornHub成歷史　官方：註冊後才准看

25歲門將撲出12碼後倒地　比賽中猝死

土耳其強震204小時又2人奇蹟獲救

紐西蘭發生規模6.3強震　無海嘯威脅

《灌籃高手》社長手塚治驚傳逝世　享壽62歲

才從洞穴脫困　泰國足球小隊長驚傳過世

看齊巴菲特擁抱台積電　他分析後擬加大買進

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

狗狗震後6天獲救「緊抓主人遺體不放」

金與正疑失寵　看金正恩牽愛女走紅毯

即／羅馬尼亞發生規模5.6地震　深度10公里

赴土耳其救災！墨國搜救犬不幸殉職

更多熱門

相關新聞

金正恩「太寵女兒」引民怨！居民大吐不滿

金正恩「太寵女兒」引民怨！居民大吐不滿

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的寶貝女兒金主愛（김주애，音譯），自從去年11月首度登場後，至今已亮相5次，最近還和父親金正恩一同登上75周年建軍節閱兵儀式的主席台，甚至還在鏡頭前捧著父親的臉頰。對此，北韓居民感到擔憂，認為金正恩太寵女兒，甚至對於當局「偶像化」的作為感到強烈不滿。

扯！她死後政府忘改資料　多扣稅18年

扯！她死後政府忘改資料　多扣稅18年

舒華最辣學院風短裙下超搶鏡

舒華最辣學院風短裙下超搶鏡

南韓3搜救犬腳受傷　「纏繃帶」繼續救災

南韓3搜救犬腳受傷　「纏繃帶」繼續救災

日為間諜氣球下修動武門檻　非戰機也可開砲擊落

日為間諜氣球下修動武門檻　非戰機也可開砲擊落

關鍵字：

日韓要聞南韓失蹤兒童誘拐

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳奇巨星劉文正過世！「死訊藏4個月」享壽70歲

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

飛機杯女神認愛「土豪爸爸」！曾愛19cm網紅

孫生首認「交往很少愛愛」懺悔林襄！

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

台灣汪汪隊抵國門　下飛機蹲地秒便便

噴槍爆肺害死3歲女！小孩非親生怒告生母結果出爐

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面