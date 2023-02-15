間諜氣球入侵！　日本擬下修「動武門檻」：非戰機也可開砲擊落

▲美軍F-22戰機2023年2月4日發射AIM-9響尾蛇飛彈，在南卡州海岸擊落中國間諜氣球。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本防衛省14日證實，經分析後強烈推斷，2019年至2021年間曾經出現在日本上空的不明飛行物就是來自中國的間諜氣球。防衛省15日也正式提議，放寬自衛隊使用武器擊落不明飛行物的條件。事實上，在此之前根據規定，自衛隊僅能基於正當防衛擊落侵犯領空的飛機，未來則將修法允許自衛隊擊落來自其他國家的氣球或無人機。

根據《日本經濟新聞》報導，美國4日擊落一顆來自中國的間諜氣球，引發討論，日本防衛省15日則正式在自民黨的國防部會上表態，希望放寬自衛隊擊落入侵領空飛行物的標準。根據目前規定，如果外籍飛機未經過日本許可進入日本領空，便是違反國際法，自衛隊可依自衛隊法第84條，對其進行侵犯領空處置。

侵犯領空處置明文規定可以使用「必要措施」要求飛機立刻降落或是離開，而日本當局也允許自衛隊可因「正當防衛」或「緊急避難」等2個理由，在處置過程中使用武器。受到美國擊落中國間諜氣球影響，防衛省也提出要修改規定，讓自衛隊在面對入侵領空的氣球或無人機時，也能使用武器擊落。

▲日本擬修改對法條的解釋，下修自衛隊對入侵領空飛行物動武的門檻。（圖／路透）

防衛省認為，就算不符合正當防衛等理由，闖入領空的氣球與無人機仍可能對其他民航機造成飛安影響，因此要求修改對法條的解釋。防衛省表示，目前傾向不修法，而是修改對法條的解釋，但具體內容仍需經過政府與自民黨協調商討。

美軍擊落中國間諜氣球消息傳出後，日本防衛省也分析過去曾出現在日本領空的不明飛行物，並確認至少有3個極有可能就是中國的間諜氣球。分別為2019年11月鹿兒島縣、2020年6月宮城縣以及2021年9月青森縣上空的氣球型狀飛行物。

日本當局已經透過外交管道與中國進行確認，並要求避免類似事件再度發生，同時再次強調，「決不允許外國的無人間諜氣球入侵日本領空。」