金正恩「太寵女兒」引民怨！北韓居民大吐不滿：金日成也沒這樣

▲北韓8日晚間舉行建軍節75周年閱兵儀式，金正恩和女兒金主愛站在閱兵台。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的寶貝女兒金主愛（김주애，音譯），自從去年11月首度登場後，至今已亮相5次，最近還和父親金正恩一同登上75周年建軍節閱兵儀式的主席台，甚至還在鏡頭前捧著父親的臉頰。對此，北韓居民感到擔憂，認為金正恩太寵女兒，甚至對於當局「偶像化」的作為感到強烈不滿。

根據《自由亞洲電台》（RFA），金正恩去年11月18日前往平壤順安視察洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型時，他首度帶上二女兒金主愛在鏡頭前亮相，象徵只有核武才能保衛國家未來的安全，當時居民們對於金主愛保持著高度關注，認為金主愛稚嫩清純的女童形象親民，然而隨著後來金主愛穿上黑色毛皮大衣、打扮愈來愈奢華且過於熟齡後，卻激起民眾的不滿。

▲▼金主愛8日出席夜間閱兵式時與爸爸互動親密，然而熟齡的打扮卻讓北韓居民不滿。（圖／路透）

來自北韓兩江道的消息人士11日表示，「去年11月金正恩的女兒首次在導彈發射場亮相時，居民們大多保持高度關注、且充滿好奇心。不過自從（今年2月8日）閱兵儀式後，不少居民開始感到擔憂，認為當局太常讓小孩亮相。」

該消息人士解釋北韓居民一開始高度關注金主愛的原因，「因為與過去相比，金正日從未曾對物公開過自己的子女，且金主愛的模樣與父親金正恩高度相似。然而最近金正恩年幼的女兒一再在鏡頭前亮相，加上官媒總是亂添尊稱（指親愛的子弟、尊敬的子弟等），導致居民們的想法開始改變。」

該名消息人士表示，就連周遭的親友都認為此次北韓的閱兵儀式太過聚焦在金正恩年幼的女兒金主愛身上，「一介中學生表現出成熟大人的模樣、穿上華麗的衣服，和父親金正恩一同閱兵，甚至滿頭白髮的軍官幹部還得誠惶誠恐地向她低頭，對於居民們而言觀感實在不佳。金正恩帶著10歲出頭的女兒在主要活動亮相，好像她是特別的存在，就連金日成、金正日都不曾這樣。」

▲▼金正恩帶著妻女出席建軍節慶祝晚宴，合照時金主愛坐在父母中間，美媒推測恐是暗示接班的強烈訊號。（圖／路透）

來自咸鏡北道的消息人士則表示，「金正恩的女兒首次亮相時，許多人對於她的外貌、衣著等大多給予高度關注或正面評價，但是現在居民的反應已不如以往。此次閱兵儀式上，金正恩的女兒（衣著上）一點都不像小孩，她穿著高級洋裝、毛織外套，就連先前對於金主愛亮相時感到親切的女學生們，此次都給予其負面的評價。」

根據《韓聯社》，對於北韓接連5次讓金主愛在鏡頭前亮相、甚至閱兵儀式高度聚焦金主愛的舉措，南韓統一部長全寧世則認為，北韓恐怕早已在著手進行第4代的世襲準備工作，將保家衛國的核武、以「白頭血統」為統治核心的金正恩一家產生強烈連結，尤其軍人們在閱兵隊伍中喊著「決死保衛白頭血統」，更是高度展現對金正恩一家的忠誠。

至於除了金主愛以外，金正恩是否還有兒子？對此權寧世表示，「雖然外傳金主愛還有一個哥哥、底下還有一名弟妹（無法確認性別），但目前除了叫做金主愛的女兒以外，無法確認金正恩其他子女的存在」；而前北韓駐英公使、現南韓國會議員太永浩熟知北韓內情，全寧世透露，太永浩從很久以前就堅決表示，金正恩膝下並無兒子。

另外，北韓也在最近首度公開含有金主愛相片的郵票。