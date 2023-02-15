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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大打林明溱「在地牌」！　國民黨轟蔡培慧「選輸就回中央當官」

▲國民黨發言人林家興。（圖／國民黨提供）

▲國民黨發言人林家興。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對3月4日即將到來的南投立委補選，國民黨文傳會15日召開記者會表示，國民黨候選人、前南投縣長林明溱在地30年，民意優先、政績看得見，反觀蔡培慧不僅從台北空降，更是心中只有黨意、沒有民意，兩人高下立判，「蔡培慧參選目的只是為了賴清德爭一口氣，選輸回中央當官，與林明溱相比天差地遠。」

國民黨今天召開「給我在地民意急先鋒 拒絕空降黨意打高空」記者會，副主委林家興、南投縣議員林儒暘、副發言人陳暉等出席。

林儒暘指出，南投需要的是真正懂得南投人需要的民意代表，林明溱一輩子都待在南投，從省政府、兩屆集集鎮長、南投縣議員、南投縣觀光局局長、兩屆南投立委再到兩屆南投縣長，他不僅資歷完整，更一直在南投深耕，爭取到南投交流道、南雲交流道、工業區工業路打通、8年減還債近79億元、開發五大產業園區等，對在地建設及需要非常清楚，過去南投人也曾給民進黨機會，但民進黨沒有尊重南投在地人，所以為何林明溱獲得南投人支持？因為林明溱最了解南投，反觀蔡培慧雖當過南投的不分區立委，但卻沒有為南投人爭取福祉，4年無所作為。

林儒暘抨擊，烏溪線立委選輸後，去當行政院中辦執行長，但當地仍看不到蔡培慧的付出，因此她選縣長時大敗給許淑華。結果縣長選輸後，竟然還要再選另外一區即濁水溪線的立委。南投人要的是為地方耕耘、為地方服務的候選人，而不是空降、打高空的人。他認為，輸掉一次立委、一次縣長，南投人已明確告訴蔡培慧，南投人不接受空降，結果現在竟然還出馬選另一區的立委，並且用抹黑手法選舉，這實在很不尊重南投人。

林儒暘說，賴清德曾到南投為蔡培慧輔選，稱很多案子南投縣府不配合，但單以漳和國小建設的案子為例，地方送到中央後，中央並沒有同意，是中央不給地方資源，而不是地方不願配合。為什麼民進黨總說林明溱沒為南投做事？因為民進黨根本不懂南投，根本不知道地方發展需要什麼，南投人拒絕「選舉南投人、選後不見人」，南投人不要空降立委，而是要在地深耕的好立委、好縣長。

林家興表示，林明溱政績民眾看得見，滿意度居高不下，在地服務超過30年，曾短短三天內，走訪了近60個告別式，親身體察基層民眾清苦，兩屆縣長建設地方400多億、兩屆立委爭取經費200多億，參選目的是為了服務南投鄉親、爭取更多建設發展。反觀蔡培慧總是空降完跑回台北，選舉才來南投，南投人不認識她與她的台北選舉團隊，政策更是充滿爭議，如2018年8月底要求政府整治南投縣中寮鄉野溪，並試圖爭取水保局整治經費，卻遭學者、網友與環保團體批評，身為農陣出身，竟然與保護自然生態環境的觀念背道而馳；還有2021年5月，當大家都在拚防疫，林明溱縣長發函中央防疫指揮中心希望爭取購買德國BNT疫苗時，蔡培慧還在造謠是要買中國大陸「復必泰」，把政治鬥爭置於南投人生命之上！蔡培慧參選目的只是為了賴清德爭一口氣，選輸回中央當官，與林明溱相比天差地遠。

陳暉指出，蔡培慧過去痛批馬政府開放萊劑美牛義正辭嚴，如今的蔡培慧卻迄今仍對萊豬進口保持緘默，引發外界側目。甚至她在2016年當立委期間還曾表示，零檢出不是困難的問題，而是要照顧到一般人的食安，她反對含有瘦肉精美豬進口，結果當四大公投反萊豬時，甚至還跟陳吉仲同台宣傳「四個不同意」，雖然嘴巴沒說，但是行動已經表示得很清楚，難道她在換了位子之後，就換了堅持換了底線？何況，根據南投的公投結果，南投鄉親其實是反萊豬的。

陳暉強調，當時宣講時陳吉仲曾指出，若「反萊豬公投」的同意票多於不同意票，會影響我們加入CPTPP。然而，現在萊豬進口了，我們CPTPP的加入有進展了嗎？何況蔡培慧自己還曾說過：瘦肉精解禁不是單純的公衛議題，背後存在更大的「自由貿易壓迫台灣全體人民」的問題，那請問當時的蔡培慧是在打臉現在的自己還是在打臉陳吉仲呢？當時說「心中只有民意沒有黨意」的蔡培慧，如今心中的民意也只剩下民進黨的黨意了。

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