林明溱控綠營抹黑論文抄襲　民進黨：誠信問題「自己說清楚」

▲民進黨新聞部主任張志豪、發言人黃彩玲。（資料照／記者呂晏慈攝）



記者陳家祥／台北報導

南投縣立委補選將在3月4日登場，由代表民進黨的蔡培慧對上前縣長林明溱。民進黨15日召開「林明溱不要躲！誠實面對南投鄉親！」記者會，針對林明溱反控論文抄襲是綠營抹黑，民進黨新聞部主任張志豪說，這是林明溱自己的問題，從來不是民進黨相關人士的質疑。

張志豪說，蔡培慧在擔任委員時，被評為雙料優秀立委，爭取3億經費把草屯垃圾山搬走、爭取南投雨水下水道施設案約5億、爭取汙水下水道施作33億；對比林明溱擔任立委期間，被列入待觀察立委，14個會期有11個會期質詢率未達50％，且擔任南投縣長期間無法處理垃圾山問題。

張志豪表示，由此可見，蔡培慧與林明溱的專業度，2位都當過立委，一比就知道。林明溱擔任立委、縣長期間做不到的事情，如何告訴選民，未來8個月可以做好？

發言人黃彩玲則說，蔡培慧是在地土生土長的南投女兒，過去921發生大地震的第二天就回到南投與受災民眾站在一起，還擔任921受災重建基金會執行秘書。現在很多受到地震影響的地方、重建完成的地方，也都是蔡培慧做的，「這就是蔡培慧願意為南投犧牲奉獻打拼的決心」。

「蔡培慧從來沒有離開過，自南投沒日沒夜的打拼。」黃彩玲質疑，國民黨說蔡培慧是空降，但明明蔡培慧是土生土長的南投人，國民黨是連查資料都在放空？還是也發現林明溱在過去8年縣長任內的成績單幾乎是空白、查都查不出來？

針對林明溱反控論文抄襲是綠營抹黑，民進黨新聞部主任張志豪說，這是林明溱自己的問題，從來不是民進黨相關人士的質疑，「昨天記者會回應很清楚，誠信問題是政治人物必須說清楚」。

張志豪說，林明溱過去黑官、豪宅相關問題不願面對，也不釐清過去在縣長期間任用多少血親、朋友到縣府擔任相關職務，尤其是兒子林儒彬，掛著黑官到處會勘、執行公務，甚至代表林明溱做相關事情，「請林明溱自己想清楚，蒐集證據後會說明，也請他準備好」。