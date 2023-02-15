郭台銘稱「年輕氣盛」才退黨　趙少康笑：這也算某種程度道歉吧

▲郭台銘稱4年前退黨，是當時「年輕氣盛」一時衝動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

對於鴻海創辦人郭台銘昨日與前立法院長王金平會面後坦言，4年前退出國民黨，當時是「年輕氣盛、一時衝動」，現在會「不計任何形式、義不容辭」，也有意參選2024總統的中廣董事長趙少康15日笑說，100歲的人如果去看96歲時也是年輕的，這對郭台銘來說已經是某種程度的道歉了，至於是否能回黨，就要看黨主席朱立倫的配套想法。

郭台銘未來是否重返國民黨並出戰2024，備受各界矚目。郭昨天與前立法院長王金平的會晤後表示，他4年前想為國家、為人民、為國民黨做點事，當時「年輕氣盛、一時衝動」退黨。他指出，相信黨主席朱立倫會記取4年前的教訓，訂出可以海納百川，幫助國民黨奪回政權的完善辦法，此後他才會做出決定。

不過「年輕氣盛」一詞卻引發外界熱議，畢竟當時郭董也已68歲了，對此，趙少康今日上午受訪直言，郭台銘退黨後還有不少黨員是不滿意的，愛來就來愛走就走？還是需要對四年前退黨解釋為什麼，自己看到他說自己年輕氣盛也是啞然失笑，但畢竟100歲的人如果去看96歲時是年輕的，這對他來說已經是某種程度的道歉了吧！

至於郭台銘回黨可能性？趙少康則說，郭台銘能不能回國民黨，就要看朱立倫拿出什麼配套想法囉。