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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

細數林家「5大貢獻」　民進黨轟林明溱：南投不是林家殖民地

▲▼民進黨副秘書長黃建嘉3日率中央黨部輔選團召開「陪慧團出發．一起顧南投」記者會。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

南投縣立委補選將在3月4日登場。針對國民黨15日與南投縣議員林儒暘召開記者會抨擊民進黨參選人蔡培慧，民進黨副秘書長黃建嘉表示，林儒暘是林明溱的堂弟，林明溱動員整個林氏家族「全家打一人」來霸凌蔡培慧。另外，黃建嘉也幫林氏家族細數「五大貢獻」，請林明溱不要忘記，林氏家族霸佔著南投權位40年，卻留下一堆爛攤子給南投鄉親。

黃建嘉說，林明溱不但運用特權，私設職位任命兒子林儒彬作為縣長特助，也曾經利用上班時間幫堂弟林儒暘拉票，不但不顧行政中立問題，也經常承諾給予經費，目的就是在幫助「林氏家族」奪取權位。

黃建嘉也指出，林明溱對南投的「貢獻」，罄竹難書。第一，南投人口在林明溱2014年上台之後，暴跌了將近10%，顯示南投在林明溱無能帶領之下，人口嚴重外移。

第二，2002年林明溱競選縣議員時，因為賄選被法院判刑6個月，是法院認證的「賄選前科犯」，南投因林明溱蒙上黑標籤，丟臉至極。

第三，林明溱曾說，「竹山的垃圾要讓竹山人自己處理，看他們多厲害」，顯示南投最基本的民生問題，被林明溱搞得一團亂。

第四，蔡培慧成功爭取經費，幫國小修建禮堂，林明溱縣府卻連20萬配合款都吝於撥付，顯示林明溱對南投的教育品質置若罔聞，對南投的孩子根本毫不在乎。

第五，根據內政部統計，在林明溱縣府的治理下，南投縣商業登記歇業廠商的數量增加20%，顯示南投因為林明溱而百業蕭條。

黃建嘉認為，林明溱執政能力很差，卻善於使用特權酬庸自己的「林氏家族」，簡直把南投當作林家的殖民地；如今還聚集兒子林儒彬、堂弟林儒暘來一起攻擊蔡培慧，根本是「全家打一人」。

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