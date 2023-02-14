解決蘆竹南崁交流道周邊水患　張善政：預計4月完工提升防汛能力

▲桃園市長張善政今天視察蘆竹區新南路雨水下水道工程，聽取業務單位報告施工方式與規畫期程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為解決蘆竹南崁地區長期遇雨積水沉痾問題，市府向交通部高公局爭取經費興建雨水下水道工程，市長張善政今（14）日視察工程進度，張善政指出，由於當地地勢較低容易發生遇雨積水問題，市府規劃興建雨水下水道，工程經費由高公局全額補助，共計2600餘萬元，目前工程進度已近七成，預計4月能如期完工，將可有效提升南崁交流道匝道周邊防汛能力。

張善政今天上午視察蘆竹區新南路與南崁交流道匝道口周邊雨水下水道興建工程，張善政表示，鑒於當地居民長期飽受遇雨淹水問題，市府規劃在新南路新建雨水下水道，並在下游整建分流涵管，總工程經費約2,600多萬元，由交通部高公局全額補助、市府發包施工，目前工程進度已近七成，預計3月底可發揮排水效益，並於4月如期完工。

▲桃園市長張善政今天視察蘆竹區新南路雨水下水道工程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政還說，新南路雨水下水道工程採用地下推進方式施工，在通行道路上不進行開挖，以避免對南崁交流道周邊交通造成影響。此外，鑒於4、5月梅雨汛期即將到來，新南路雨水下水道完工後可發揮排水功能，為南崁地區帶來最大保障。他已指示水務局盤點桃園各區排水建設，以加速更新升級作業，提供市民朋友更友善生活環境。

水務局長劉振宇說，南崁交流道為蘆竹重大交通樞紐，近年來因周邊道路常因汛期淹水，若需封閉車道施工將造成交通不便，水務局盤點南崁交流道周邊水路，針對現有水路與過路涵管進行清疏、整併滯洪池，同時規劃新南路雨水下水道工程，讓周邊降雨能有效排入南崁溪。未來亦將結合水務局水情資訊系統，設置即時智慧管理監測設備，讓雨水下水道發揮最大防災效益。