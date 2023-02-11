合體放天燈！侯友宜心繫土耳其　藍營4市長願望曝光

▲北北基桃首長張善政、蔣萬安、侯友宜、謝國樑於天燈題字。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

2023新北市平溪天燈節「情定平溪 Yes,I Do」活動今（11）日晚間6時於平溪國中登場，新北市長侯友宜邀請基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政共同參與，4人一同施放2顆高達20呎大愛心天燈，4位市長也寫下願望。

▲新北市長侯友宜出席平溪天燈節活動，於天燈題字心繫土耳其。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜致詞時表示，今天有來自30個國家，257位貴賓一起參與，為家人、所愛的人祈福，很多人到平溪做節日慶典，希望平溪天燈節持續走下去，今年碰上西洋情人節，特別做了2個20呎的愛心雙主燈，並用各國語言寫下祝福，尤其碰上土耳其重大地震災難，希望救災過程平安順利，家園早日重建，希望世界有愛和平。

4位市長分別在天燈寫上的願望為，蔣萬安寫「基北北桃 共創美好」、侯友宜寫「臺灣攜手共好 世界友愛和平 土耳其加油」、張善政寫了「桃園善好」、謝國樑則是「基北共好 合作無間」。

▲桃園市長張善政出席平溪天燈節活動，題字「桃園善好」。（圖／記者林敬旻攝）

▲基隆市長謝國樑出席平溪天燈節活動，於天燈題字「基北共好」。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安出席平溪天燈節活動，題字「基北北桃 共創美好」。（圖／記者林敬旻攝）



