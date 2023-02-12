基北北桃合作交流平台成立　張善政：打造千萬人共榮共好生活圈

▲基北北桃合作交流平台成立。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政11日出席新北市舉辦的「基北北桃合作交流平臺會議」表示，今天是四個城市第一次共識會議，聚焦幾個面向，包括1280通勤月票在內，涵蓋交通、社福、文化觀光等多項議題進行檢視、討論，期待未來北北基桃同美國紐約、法國巴黎般，作為一座大城市，打造千萬人的共同生活圈，成為台灣其它城市的標竿。

市府新聞處表示，會議中，基隆市長謝國樑表示，基北北桃合作交流平臺作為跨縣市平臺，影響基隆市民生活大小事，本次會議在交通、社福關懷及文化方面均有深刻的討論，相當興奮及期待透過4縣市相互合作、緊密交流，發揮彼此城市的力量，大幅提升市民工作品質，也讓民眾生活變得更好。

台北市長蔣萬安表示，基北北桃合作交流平臺會議討論觸及交通、社福及文化議題，皆是4市未來共同合作及努力的方向，尤其交通是人民最關切的事情，因此特別針對基北北桃公共運輸發展平台進行溝通，且過往雙北地區有1280通勤月票的經驗，希望未來政策擴大至基隆市、桃園市，鼓勵居民搭乘大眾運輸工具，減輕通勤民眾的負擔，更達成舒緩交通壅塞、降低事故發生的目標，以朝向低碳環保、城市永續發展；後續將交由各局處研擬方案，並進一步與中央溝通。此外，關於社福方面，各市將強化托嬰制度，強化輔導機制，全面提升托育政策的質與量，提升整體生活圈的競爭力。

新北市長侯友宜指出，基北北桃合作交流平臺在今日正式成立，各市不分你我、地域，以資源共享、城市共好為目標，讓市民安居樂業，創造市民幸福感及安全感。會議中，4個縣市透過社會福利、交通運輸及文化進行串接，以「優社福、好好行、藝起來」為主軸開啟討論，例如公共托育合作機制、串聯博物館家族及成立基北北桃公共運輸發展平台，各市均相當有共識，未來得以快速反映民眾的需求，共享千萬人的國際大城市。此外，侯市長也期許新北市、基隆市、台北市、桃園市共同努力，帶動台灣共好。