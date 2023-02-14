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桃園「靈堂燈會」誰的鍋？　前觀旅局長還原始末：新手上路好好加油

▲桃園燈會休息區遭批評。（圖／翻攝臉書Mr.柯學先生）

▲桃園燈會休息區遭批評。（圖／翻攝臉書Mr.柯學先生）

記者杜冠霖／綜合報導

桃園燈會休息區日前遭指外觀像「靈堂」，藍營稱標案為行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長期間發包，前立委余宛如反擊，相關執行、驗收跟結案都是桃園市長張善政團隊執行。前桃園市觀旅局長楊勝評13日表示，燈會是在他任內發包，但廠商提案階段設計不可能太細，跟執行時一定有差異，當初決議由新任局長審核也有交接記錄，只能說新手上路，好好加油！

楊勝評表示，2023桃園燈會在富岡落幕了！觀旅局的同仁辛苦了！此次燈會第一次在富岡舉辦，帶來的盛況應該要有歡喜的心情，但有些引起議論的話題覺得還是要說清楚、講明白。

楊勝評表示，必須說這次休息區佈置引起的話題反應「執行力」的問題，桃園燈會是在他擔任局長的任內發包，廠商在提案階段的設計不可能太細，也只是初稿，跟後來真正執行一定有差異，尚待後續審核定案，還到不了這關，我們即辦理交接，交由新任的局長進行審核，審核定稿也都有紀錄。

楊勝評直言，而且開展前應該到現場勘查，如果有問題，可以請廠商立即修改；甚至展演期間，有民眾反映觀感不佳，攤位門面很容易拆除，可以馬上處理啊！

楊勝評表示，這次硬體標即為燈組設計，得標廠商為年代；軟體標包括表演、服務、行銷，得標廠商為現代視覺公司，這兩家公司都是有信譽有經驗的公司。

對於該展區，楊勝評表示，引起話題的休息區為現代視覺公司負責，本來可以好好發揮廠商的能力，共創地方發展的佳績，卻讓工作夥伴遭受責難，心灰意冷，一件小事還能引起這麼多議論，只能說新手上路，好好加油！

前桃園市府資科局長余宛如以今年元旦升旗標案為例，決標日期在2022年12月23日，但是張善政團隊25日上任，到2023元旦這麼短的時間，都能夠改成桃園「善」好，可見只要有心，滿滿的馬屁跟華國美學，時間再短都是能夠搞定的。

余宛如表示，台灣人民的美學素養已在民進黨執政時逐漸培養深化，桃園也不例外，看看2022年桃園燈節有多美就知道，人民對美學的要求高是好事才對。鄭文燦市長留了67億的財政紅利給張善政市長，讓他有財源辦營養午餐免費、代理教師全年聘期、室內公車前20公里免費、老人三節提高到2500，「好的都說是自己的，做不好就騙人民不懂政府標案甩鍋前朝，台版夏威夷市長真是好當。」

桃園市政府新聞處長羅楚東則反駁，桃園燈會的設計規劃跟發包，都是在鄭文燦任內所完成，張善政上任之後，市府觀旅局接續執行，並未變更任何設計，余宛如擔任過市府政務官，卻對標案有非常錯誤的理解，如果說她過去在市府處理標案都是以這種錯誤的認知應對，那才是真的讓人感到憂慮的地方，並奉勸余宛如，不要為了爭取黨內提名、製造聲量，來傷害過去曾經共事過的公務員。

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余宛如桃園燈會楊勝評張善政

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