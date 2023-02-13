張善政視察免費營養午餐政策推動　與小朋友共餐

▲張善政視察桃園免費營養午餐政策推動。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政13日前往楊梅區楊心國小，視察免費營養午餐政策推動情形指出，桃園國中小免費營養午餐政策補助全市公、私立國中小學生午餐餐費上限45元，希望減輕家長負擔，總計19萬5千餘名學生受惠，所需經費約15億元，全數由市府預算支應，實現「市府挺爸媽，顧好下一代」安心就學政策。

張善政並感謝市議會邱奕勝議長及議員們的支持，在去（111）年12月順利通過預算，讓全市國中小免費營養午餐如期推動；而過去有部分地區的學校，透過回饋金或公益款項補助免費營養午餐，現在都交由市府接手提供，而原來的回饋金及公益款項將可做其他更多運用。

市長與同學們在校園小農場體驗小黃瓜種植樂趣，並前往學校廚房視察午餐烹製流程及「3章1Q」安心食材辦理情形，隨後市長也與同學們一同享用美味健康的營養午餐。

教育局長劉仲成表示，為確保營養午餐品質，桃園市各校天天使用非基因改造食材，並配合中央推動學校午餐全面採用「3章1Q」食材；另由教育局、農業局及衛生局組成「食材聯合稽查小組」，不定期進行抽查；學校的營養師、午餐秘書則每日檢核廠商所提供的蔬菜產地來源及檢驗標章、定期及不定期進行有機與產銷履歷蔬菜的送驗工作，共同為營養午餐食材嚴加把關。

此外，桃園市供餐達40班以上的學校，均依法編足營養師，強化食物製備監督及供餐業者品質管控，並為各階段學生設計符合成長所需的營養菜單。包括桃園市議會議長邱奕勝、市議員李家興、周玉琴、涂權吉、鄭淑方、桃園市副市長王明鉅、教育局長劉仲成、農業局長陳冠義、衛生局長劉宜廉、楊梅區長邱世源、楊心國小校長黃坤亮等皆一同出席。