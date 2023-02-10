羅智強參選立委！高金素梅任榮譽主委　獻唱《命運的吉他》：選最強的

▲羅智強宣布參選台北市大安區立委，子弟兵台北市議員楊植斗、雲林縣議員陳芳盈、台南市議員蔡宗豪、桃園市議員梁為超相挺出席。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

前台北市議員羅智強今（10）日召開記者會說明，宣布參選北市大安立委，並邀請立委高金素梅擔任榮譽主委。他表示，未來若順利選上，會努力為大安文山區爭取建設和服務，勇敢地、持續的為台灣民主發聲、為建立制度努力、為監督政府盡責。高金素梅在現場也獻唱「命運的吉他」送給羅智強，並表示，若認為高金素梅在立院很孤單，就把票投給羅智強，讓她跟羅智強一起監督立院。

「大安選智強、國會有高牆、要選就選最強的」羅智強今日在記者會一開始就以這句話做為開場，他指出，過去20年他都生活在大安區，若進到國會後，可以為大安文山區爭取更多預算、建設，絕對不辜負大家對他的期待，他一定會當有戰力、有理想、能問政的國會議員，他有信心扮演稱職立委角色。

▲羅智強宣布參選台北市大安區立委，邀請立委高金素梅擔任榮譽主委。（圖／記者黃克翔攝）

高金素梅則表示，與其說她是榮譽主委，不如說兩人是戰鬥夥伴，她透露，這一年多來，她跟羅智強都沒有參選，但都為自己子弟兵或盟友一起努力。對於羅智強宣布參選大安區立委，「我雙手贊同，而且非常高興」，因為她認為，羅智強是她看到最無私、最有度量的政治人物。

話鋒一轉，高金素梅批，民進黨立委應該要跟人民站一起，但這幾年民進黨立委只要黨說什麼、蔡總統說什麼，大家都昧著良心投票。「未來智強一定要進立法院」，他有戰力、有良心、負責任。

隨後高金素梅也在現場獻唱「命運的吉他」給羅智強並表示，若認為高金素梅在立院很孤單，就把票投給羅智強，讓她跟羅智強一起監督立院。「我一個人的力量不夠」，期待羅智強能到立院，兩人可以攜手監督政府。