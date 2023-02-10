年後宮廟遶境慶典傳鬥毆　東港警進行快打演練...過程逼真

▲東港警分局在環灣大橋下舉辦廟會鬥毆快打部隊演練 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

過年後許多宮廟相繼舉辦遶境慶典，時有聚眾鬥毆案件發生，為迅速有效打擊突發街頭聚眾滋事案件，東港警察分局於9日下午於屏東縣東港鎮鵬灣大橋下停車場實施快速打擊部隊實警演練，過程逼真，吸引民眾圍觀。

這次演練，東港警方動員偵查隊、各分駐(派出)所動員30人參與，藉由勤務指揮中心靈活調度快速打擊犯罪警力，迅速有效控制現場，展現公權力，防制治安事件擴大，防止造成更多傷亡。

東港警方表示，由於廟會遶境活動，不時因口角引發群眾鬥毆事件，故演練狀況即以「轎班間發生口角糾紛」為假設狀況，遶境時雙方互看不順眼，雙方互相挑釁即發生推擠，現場陷入一片混亂，分局勤務中心接獲民眾110報案後，準確掌控線上警力，迅速派遣快速打擊部隊警力趕往現場，強力壓制滋事份子防止事端擴大，因演練過程依照發生過之案例進行，經過極其逼真，吸引了許多民眾駐足圍觀。

東港分局分局長張世儒表示，警察的威信不容挑戰，公權力不容踐踏，街頭暴力聚眾滋事案件發生，往往引發後續更多之治安問題，藉由本次演練使同仁熟悉處置流程，提升處理暴力案件能力，並強化民眾對警察的信心，警方將秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，確保民眾生命、身體、財產安全。