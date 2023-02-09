展現愛國民黨企圖心　蘇清泉獨資租下屏東東港民眾服務處

▲蘇清泉租下東港民眾服務處供黨員及支持聯繫場所 。（圖／蘇清泉團隊提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉，為讓國民黨員及支持者保持活動方便，繼先前標下高樹等4處服務處後，今(9)日與中央投資公司代表尤經理簽訂「國民黨東港民眾服務社」的租賃合約，以利國民黨在東港地區的永續服務，下午隨即前往南投替黨籍提名參選立委補選的林明溱加油，展現他的企圖心。

蘇清泉在這屆的縣長選舉，以1萬多票敗給周春米，他認為選舉過程存有疑點，向屏東地方法院提出選舉無效等訴訟。另將競選服務處轉型成社福公益團體，持續與縣民保持互動及聯繫管道。

另蘇清泉認為「黨產會」惡搞，迫使國民黨在屏東地區的運作陷入極端困難境地。為保持黨員活動之方便，他先後邀集好友，已經標購了高樹、崁頂、佳冬、林邊等四處地方黨部服務處，今(9)日又獨自簽下東港服務處的租賃合約(還没有標售)，期望為黨盡一份責任與心力。在國民黨如此艱難時刻，展現疾風知勁草的決心。

隨後，蘇清泉率同團隊到達南投，探望「立委補選」戰鬥中的林明溱。看到林明溱兄不畏艱難，勇敢挑起戰鬥的重擔，讓他相當佩服。

蘇清泉表示，看著綠營傾巢而出打壓林明溱，感受到林明溱承受很大壓力；但想當年在立法院的相知相惜，「我對他仍具必勝的信心」，預祝林明溱高票當選。