男衝超商「要匯出全部存款」　機警店員識破老招...成功阻詐57萬

▲東港警分局長張世儒(左)頒發感謝狀感謝店員機警阻止民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南州鄉一男子緊張地到7-11超商操作ATM，蔡姓店員發現急忙報警，警方趕到發現他接到假檢警指稱他戶頭遭列警示帳戶要進行監管，要匯出全部存款57萬元，立即拆穿欺騙集團手法，保住他血汗錢，讓他很感激。

2月9日日南州7-11超商蔡姓店員在上班時，發現超商內有一名老人神情緊張一邊講電話一邊操作ATM，機警超商店員察覺有異，研判他應該係遭詐騙，立刻向南州分駐所報案。

警方趕往了解，發現該男子自稱接獲假檢警來電，佯稱他的帳戶涉嫌遭列警示帳戶需將帳戶提出交付監管，他不疑有他至超商，打算將帳戶全數金額新臺幣57萬元許轉匯給詐騙集團，機警的店員察覺異狀，趕緊報警協助，避免他被騙。

東港警分局長張世儒呼籲民眾接聽詐騙電話時，應遵循「冷靜」思緒、「查證」虛實、「報警」處理的防詐騙三步驟，絕對不要隨便聽從匯款，並多方查證，多一分警惕、少一分損失，防杜所有詐騙犯罪，保護自己的財產。如遇到疑似詐騙案件，務必掛上電話並多方查證，亦可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當造成金錢損失。