出席院會談振興　黃偉哲：避免讓中小企業「看得到吃不到」

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院9日召開例行院會，不同於上周院長陳建仁首次主持院會，今天僅高雄雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲與台中市長盧秀燕親自出席，其他縣市都由副市長代表。黃偉哲在院會後受訪說，會中提到疫後振興和特別條例，如何避免讓中小企業「看得到吃不到」以台南市美食之都來講，很多攤販市集，行政院措施應該能幫忙到他們。

黃偉哲說，今天是院長陳建仁上任後第2次院會，六都市長大家都不是玩假的，真的願意跟正、副院長溝通，包括全國性和地方性事務。今天中、南、高3位市長，北、北、桃3位副市長出席，今天主要是聚焦在疫後經濟和轉型振興。

黃偉哲說，他在會中提到疫後振興和特別條例，如何讓中小企業看得到吃得到，包括老是講說政府要撥多少錢來幫忙，但看得到吃不到，且銀行雨天收傘等問題，「這部分院長也非常正面回應」。

黃偉哲表示，對於營造業缺工問體，院長也指示勞動部、經濟部處理，立法院開議後，特別條例通過以及隨後編列預算，會全力督促，拜託立委諸公趕快通過，政院趕快編列預算，去年9月以後出口情勢急轉而下，過年後大量轉職潮，造成大量無薪假，不得不注意。

黃偉哲也提到，很多中南部縣市如雲嘉南高屏，多半是以中小企業和微型企業為主，很多企業沒有稅籍和商業登記，開店做小生意，平常時還好，碰到要貸款都求救無門，「院長有請金管會等部會注意，這次就經濟和提振中小企業部分」，以台南市美食之都來講，很多攤販市集，行政院措施應該能幫忙到他們，相信是有具體的感受的政策。

另外，今天國民黨籍的市長只有盧秀燕出席，黃偉哲笑說，「今天距離越遠，來得越多、出席率越高」；黃說，台北、桃園都是新任，他們要熟悉市政的機會比較大，台中、台南、高雄連任市長，在和中央溝通上比較沒問題，不能說是他們不重視。