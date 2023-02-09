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再次為基層民生請命　陳建仁肯定黃偉哲爭取商圈振興

▲台南市長黃偉哲出席行政院會，再次為疫情後中小企業請命，並要求行政院重視微型企業，如市場攤商的振興，發言獲得陳建仁院長的肯定，並立即要求部會處理。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲再次為疫情後中小企業請命，並要求行政院重視微型企業，如市場攤商的振興，發言獲得陳建仁院長的肯定，並立即要求部會處理。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲9日親自出席行政院長陳建仁召開第2次行政院會，黃偉哲再次為疫情後的中小企業請命，並要求行政院重視微型企業，如市場攤商的振興，這項發言獲得陳建仁院長的肯定，並立即要求部會處理。

黃偉哲市長在行政院受訪時表示，疫情後雖然國際貿易開放，但世界經濟情勢急遽往下，所以在這次院會中，希望中央與地方合作，政府必須「下重手、出重力」幫助中小企業。也希望在疫後經濟特別條例中，能夠減輕中小企業貸款壓力，讓振興「看得到也吃得到」。

黃偉哲市長表示，台南市是觀光與美食之都，有很多的商圈、市場的商家或小吃攤，是沒有稅籍的微型企業，在需要貸款時常求助無門，經常因為銀行雨天收傘讓生計受到影響，所以特別拜託陳建仁院長協助，陳院長也指示金管會與經濟部必須重視。黃偉哲市長也談到這次院會也討論到各項工程的缺工問題，陳院長也指示勞動部與經濟部著手處理。

黃偉哲市長在受訪時也呼籲立委諸公，共同支持行政院的疫後經濟特別條例，尤其過年後陸續發生的轉職潮與無薪假，希望這一波的振興措施可以盡快實施，照顧小店家、小攤販，就是照顧千千萬萬個家庭。

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