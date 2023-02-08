英國在台辦事處、國家高齡創新研究中心來訪　黃偉哲：向英國學習

▲英國在台辦事處偕同英國國家高齡創新研究中心(NICA)的專家一行6人來訪市府，社會局長盧禹璁、衛生局長蘇世斌率領兩局多位人員與訪賓面對面交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

英國在台辦事處偕同英國國家高齡創新研究中心(NICA)的專家一行6人來訪市府，黃偉哲市長與市府團隊長期致力打造高齡友善城市，對於此次外賓的拜會甚為重視，特委請社會局長盧禹璁、衛生局長蘇世斌率領兩局多位人員與訪賓面對面交流，雙方就實務做法、台南可如何參與國際高齡友善網絡等議題深入探討。

英國在台辦事處創新科技處處長Guy Robertson在致詞時，特別提到台灣與英國各有所長，在許多層面都是相輔相成的夥伴，他樂見雙方在健康照護、高齡化等對全球而言都是挑戰的議題上能開啟合作。

英國國家高齡研究中心副主任Lynne Corner教授簡報了國家高齡研究中心的任務是希望能跨越社群、文化與環境，利用人工智慧與大數據，透過協作平台將長者的生命經驗與智慧，轉化為讓人群更健康、更長壽及生產力的生活，不僅關注在高齡者，更包括從年輕時期的健康促進、預防醫學等，都是他們關注的領域。她並介紹了Value Our Intellectual Capital and Experience (VOICE)

這個國際性的網絡，希望凝聚對於創新科技領域嫻熟的人們，藉由公民參與國際合作建立知識上的連結，目前已有不少跟各方合作成功開發高齡友善產品的實例，誠摯邀請台南參與VOICE全球協作網絡的運作，彼此交流經驗。

社會局長盧禹璁表示，隨著台灣即將邁入超高齡化社會，台南正積極整合資源，針對健康與不健康的高齡者不同需求的每日生活，研訂能讓高齡長輩安心終老的對策，這是市府一直努力的方向，而創新科技正是目前台南最需要多學習的層面，因此非常感謝今日英國專家帶來全新的概念，也希望未來能參與Voice全球協作網絡，與英國與其他國家共享超高齡對策以及創新的做法。





衛生局長蘇世斌則回應，台南是即將邁入400百年的古城，同時也是高科技重鎮，然而，老化這種全球化的潮流，台南目前65歲以上人口已達18%，預估2025年時會達到20%，身為醫師，他非常認同英國專家所提推動預防醫學、健康老化的重要性，因此很期待能參與Voice全球協作網絡，透過國際經驗交流來達成讓台南成為一個健康老化城市的目標。

英國國家高齡創新研究中心是英國政府與紐卡索(Newcastle University)大學合作建立的組織，目標是跟企業合作推出產品和服務，以創造一個活得更好、更長久的世界。該研究中心與姊妹組織「Voice」合作開發了一種新的模式「老齡智能」(Ageing Intelligence)，協助企業在長壽經濟中發展創新作法，並且實現社會回饋。