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台南水情吃緊　黃偉哲召開抗旱會議偕同南科使用再生水

▲台南市長黃偉哲邀集水利署南區水資源局、自來水公司第六管理處、農田水利署嘉南管理處、南科管理局，水利局、經發局等單位，確認如何落實節水策略。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲邀集水利署南區水資源局、自來水公司第六管理處、農田水利署嘉南管理處、南科管理局，水利局、經發局等單位，確認如何落實節水策略。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由於2022年降雨量偏低(約為歷年同期6成，台南市水情燈號自2022年12月2日起即轉為黃燈減壓供水，為協調境內各單位共同抗旱，市長黃偉哲召開抗旱會議，邀集水利署南區水資源局、自來水公司第六管理處、農田水利署嘉南管理處、南科管理局，水利局、經發局等單位，確認如何落實節水策略。

根據水利署的統計，目前曾文烏山頭蓄水量約1億6千5百萬噸、南化水庫5417萬噸，雖然南化水庫比往年同期減少104萬噸，但曾文與烏山頭水庫合計比同期增加3071萬噸，相較2021年的百年大旱，今年水情相對穩定。

▲台南市長黃偉哲邀集水利署南區水資源局、自來水公司第六管理處、農田水利署嘉南管理處、南科管理局，水利局、經發局等單位，確認如何落實節水策略。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指示各行政機關應該主動響應節水，並要求工業區必須落實自主節水，尤其是增加使用回收水來替代自來水。台南有7處水資源中心可回收汙水淨化為回收水，可供民間免費去用於掃街、澆灌、抑制工地揚塵等。目前市府每月平均使用回收水14萬噸，過去3個月已使用42萬噸回收水，平均每天使用超過4千噸。

黃偉哲在會議中，特別請水利署評估調度台南現有的RO濾水設備到樹谷園區就近供應給南科廠商，或其他適宜地點。南科管理局說明目前已有廠商表達使用意願，將會盡力媒合載運。此外，南科管理局也表示，市府興建的永康再生水廠已每天供應8千噸的再生水，用於半導體與面板產業的製程。

▲台南市長黃偉哲邀集水利署南區水資源局、自來水公司第六管理處、農田水利署嘉南管理處、南科管理局，水利局、經發局等單位，確認如何落實節水策略。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指示水利局，盡快完工安平再生水廠，力求今年3月份每天供應1萬噸再生水給南科，持續減少民生用水的壓力。水利局也說明，台南境內19口抗旱井已整備完成，可每天供應3萬噸產業次級水供民間使用。

另外在農業用水方面，市府也請農委會要求農水署節約用水，推動智慧控管灌溉水源計畫，同時運用掌水工有效管理水門達成精準灌溉。

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