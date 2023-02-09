「郭董對黨有期待」　洪孟楷籲黨中央：找想選總統的人面對面溝通

▲洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘被視為2024總統熱門人選，政壇關注國民黨是否替郭黨籍問題「開大門」。對此，身兼立委的國民黨文傳會主委洪孟楷今（9日）表示，郭台銘願意要等國民黨回應，代表他對國民黨有期待。洪孟楷向黨中央喊話，南投立委補選後，應找所有表態及民調高的總統潛在候選人，共同坐下來面對面開會，討論出可以大家心服口服、不傷害彼此的機制，而非黨中央一個人說的算。

郭台銘2019年9月12日宣布退出國民黨，同月27日被註銷黨籍；根據《國民黨黨員入退黨辦法》2020年修正的規定，郭要退黨滿4年後才能重新申請入黨，此外，回復黨籍後，得滿4個月才具備參選資格。換言之，郭台銘屆時勢必趕不上國民黨內初選。

昨郭台銘提早3天自美國抵台，對於是否要回國民黨選總統，郭台銘在台北車站外受訪時直言，「國民黨有一套辦法，（我）在等。」引起藍營關注。

媒體9日詢問洪孟楷，郭台銘在等國民黨總統初選辦法，覺得黨中央有要為郭開特例嗎？會不會擔心重演亂象？洪回應，郭台銘願意要等國民黨回應，代表他對國民黨有期待，只是現在全黨上下共同要先面對3/4南投立委補選。

洪孟楷表示，他誠摯向黨中央建議，立委補選之後，應找所有表態及民調高的總統潛在候選人，共同坐下來面對面開會，討論出可以大家心服口服、不傷害彼此的機制，而非黨中央一個人或一些人說的算，這才是大家的期待。