「回郭」國民黨？他曝一人是關鍵　「郭柯配」會是民進黨最強勁敵

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／ETtoday攝影中心）



記者杜冠霖／台北報導

政壇高度關注鴻海創辦人郭台銘是否角逐2024總統，郭昨受訪時表示，「在等國民黨一套辦法」，只是郭若要披藍袍，必須解決黨籍問題，民進黨立委許智傑9日表示，黨主席朱立倫會是郭是否回歸的最大關鍵，且朱立倫仍有想選總統的念頭，因此藍與白、郭合機會不大，倒是郭台銘若和前台北市長柯文哲合作，將是民進黨最強的勁敵。

藍營人士指出，除非國民黨提名辦法「為郭台銘開大門」，否則郭依現行法規須先通過兩個門檻，才能被提名：第一，郭台銘退黨未滿四年，今年九月才能申請回復黨籍；第二，回復黨籍後，必須滿四個月才具備參選資格。

對於郭台銘可能回鍋國民黨，許智傑直言，郭台銘要回國民黨選總統，黨籍問題將是一大門檻，自己認為朱立倫仍有想選總統的念頭，但國民黨願不願意讓郭台銘回歸參加初選？朱立倫會是最大的關鍵。

至於2024在野黨組非綠大聯盟，藍白合、藍郭合可能性大不大？許智傑認為，朱立倫自己還想選，藍與白、郭合機會不大，倒是郭台銘若和柯文哲合作，將是民進黨最強的勁敵，民進黨將全力迎戰。

對於媒體詢問郭台銘是否參選2024時，立委鄭運鵬表示，自己不清楚郭董個人意願為何，且也有國民黨制度上面的問題，而四年前郭台銘參加國民黨初選時的爭議，大家記憶猶新，郭董事長可能覺得在裡面受委屈，但他要不要用國民黨身份參選，這都不是民進黨團可以決定的。