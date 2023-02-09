▲郭台銘。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘若想披藍袍參選2024總統，勢必受限於黨籍問題，因此郭昨拋在等國民黨的總統初選辦法後，政壇關注國民黨中央如何接招。國民黨立委李貴敏今（9日）表示，她個人不排除「同舟計畫2.0」，若能夠達到在野大聯盟目的，都應該是國民黨努力目標。

▲李貴敏。（資料照／記者鄭佩玟攝）

李貴敏9日受訪時，被問到郭台銘在等國民黨總統初選辦法，是否覺得黨中央須為郭開路？李貴敏回應，國民黨在3月4日南投立委補選前，還沒討論相關機制，現在言之過早，但她個人認為在野應該連結起來，讓專業的人坐在專業位置上，所以有任何一個機會，都不應該放棄。

媒體追問，是認為郭台銘、民眾黨主席柯文哲、新北市長侯友宜應坐下來談合作方式嗎？李貴敏說，在野大聯盟不排除任何的機會，只要能夠讓對的人在對的位置上，才是最重要。

對於國民黨是否該為郭台銘黨籍問題解套，李貴敏認為，但國民黨內部只要通過合法程序，一樣可以變更，但不應該因人設事，最重要的是，相信國民黨作為最大在野黨，對於整個國家社會，有責任義務存在；李進一步解釋，以現在國際局勢混亂，國際友人、國際政治人物要避戰讓全球和平，這是每個國家 政治人物都應該要承擔的責任，所以不管是哪個黨派，要急速地讓對的人坐在對的位置上，這是大家要共同努力目標，國民黨本身也是如此。

至於國民黨是否啟動「同舟計畫2.0」？李貴敏說，她個人認為不排除，若太拘泥於一些形式，「當然並不是講說因人設」，但能夠達到在野大聯盟目的，都應該是國民黨努力目標。