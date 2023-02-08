水里大灣土地長期閒置　林明溱：當選後爭取興建兒童公園和商場

▲林明溱承諾爭取水里大灣土地活化，以興建親子生態公園、商場。（圖／林明溱競選辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選下月登場，國民黨候選人林明溱續端牛肉：承諾當選後將運用立委職權，向台電爭取目前大多閒置的水里鄉大灣地區土地活化，建設親子公園、商業空間等，並督促台16線拓寬計畫動工，除讓水里多一個好去處，也改善交通問題、活絡地方經濟。

林明溱今天召開政見記者會，指出水里鄉大灣地區位於水里鬧區與車程之間，但過去土地閒置數十年，近年除台電設置太陽能光電板發電，剩餘土地仍處閒置狀態，地處觀光熱區卻無法妥善運用，實在非常可惜，因此希望在大灣複製過去縣長任內時，興建名間親子生態園區的成功案例。

林明溱補充，921震災造成台灣中部嚴重災情，當時原本的大彎棄渣場因擁有廢棄碎石堆置成的偌大空地，暫時成為鄰近災民的臨時避難所；台電爾後將該腹地設為光電場，目前有1公頃已設置太陽能光電板，2019年底已開始發電，每年可發電120萬度、供300多戶使用。

據了解，若扣除河川地、山坡地，以及未來的第二期太陽光電場域設置（約1公頃），經初估計算當地還有約2.25公頃的閒置土地可運用（包含綠化區、漂流木及土石暫置區），興建一座兒童遊憩公園等設施絕對綽綽有餘，而台電也有意活化土地，並依實際提出的規劃作討論。

林明溱回顧多年前擔任縣府觀光局長時，就曾在該處辦理「南投火車好多節」的夢幻鐵道村，擔任縣長後也跟台電協商朝遊憩用途方向進行活化，但當時未獲允諾；他表示選上立委後，將運用職權努力促成，搭配水里夏日玩水活動，再興建一處好玩安全的兒童公園，希望還能兼具表演聚會的廣場及商業發展空間，與車埕串連成觀光動線，另也打算與台大實驗林管處協調，將水里鄉「水火同源」土地撥予縣府使用、整建成更壯觀的景點。

另位於信義鄉台16線119K+590至22K+290民和段（約4.1公里），因多處道路狹小、進出車輛會車困難，甲類遊覽車（40人座）更難以通行，尤其在雙龍瀑布七彩吊橋興建後，道路拓寬需求更甚；而公路總局道路拓寬計畫已於110年9月環評有條件通過，仍在規劃設計中，林明溱承諾當選後將承諾督促相關單位儘快開工，讓信義鄉地利、潭南、雙龍、人和村等地民眾，進出水里、信義時能有一條安全通行的道路。