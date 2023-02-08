斥夏立言赴陸有政治意涵　朱立倫：與對岸涉台事務新任官員交流

▲朱立倫今日下午出席國民黨中常會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席夏立言今（8）日啟程赴中國大陸訪問，黨主席朱立倫於中常會上致詞表示，國民黨的定位很清楚，就是交流對話和解決民生；對於大陸涉台事務的官員，透過這次的訪問認識，彼此交流對話，不會像民進黨說一套做一套雙標，不為人民解決問題，只會抹紅造謠抹黑，這樣的意識形態無法獲得人民認同。

朱立倫表示，夏立言這次是延續去年8月的訪問，針對北京、武漢、重慶、成都、南京等上次沒去訪問的城市進行交流，一方面過年後向各地台胞、台生、台商拜年，也希望了解他們遇到的問題，還有包括台灣農漁民和各產業在兩岸關係緊張中，碰到需要解決的問題，傳達農漁民的心聲。

朱立倫強調，國民黨最重視兩岸和平與區域安全，這才是真正愛台灣、保衛中華民國，而不是像民進黨口說一套、做一套，雙重標準，國民黨秉持幫人民解決問題、顧民生的立場站得非常穩，也沒有任何一絲的政治目的，相對於民進黨只會交惡、對抗，國民黨希望以交流代替交惡，以對話取代對抗。

朱立倫直言，夏立言此次出訪秉持為民眾解決問題、真正為台灣民眾顧民生的立場，相信國民黨站的非常穩定，民進黨不要想用任何政治語言，因為國民黨也沒有任何一絲一毫政治目的，只是為台灣好，延續大家共同期待，相對於民進黨的交惡對抗，國民黨以交流代替交惡、對話取代對抗。

另外，針對土耳其大地震，朱立倫說，國民黨第一時間就表達關切致哀，藍營執政的各縣市救難隊也都已經出發，黨部將全力支持協助，同時他要特別強調，這次地震再次提醒大家對於危老都市更新的重要性，台灣各大都會區存在許多老舊建物，但危老都更推動卻十分緩慢，他希望大家能以最大決心儘速推動都更。