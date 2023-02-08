國民黨籲開放中國信眾弔唁星雲法師　綠營：政府協助專案申請

記者杜冠霖／台北報導

佛光山開山星雲大師於2月5日圓寂，享耆壽97歲，佛光山將於13日在雲居樓舉行頌讚典禮。藍營８日呼籲蔡政府進入以專案方式，開放星雲法師在中國大陸家屬、友人甚至信徒來台弔唁。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，若透過專案申請，相關部門都會給予人道上的最大協助，國民黨不用擔心。

▲星雲大師。（資料照）



鄭運鵬表示，現在除國人返台外，由中國赴台都必須透過專案申請，星雲法師的頌讚典禮有其急迫性，若透過專案申請，相關部門都會給予人道上的最大協助，國民黨不用擔心。

也有輿論稱應該藉此機會開放陸客，鄭運鵬指出，就像國民黨經常把金馬小三通其他政策掛勾，但要考慮到離島防疫量能是否充足， 政府想的要比國民黨更多一點，包含美、日、歐在內，很多國家對中國交流都有限制，因為中國對疫情的管控並不透明。政府會給予專案申請很多協助，但不該跟其他入境政策混為一談。

民進黨立委劉世芳也表示，昨日也有陪同黨主席賴清德至佛光山悼念星雲法師，如果星雲法師在中國有信眾或親人希望過來，按照一般程序申請完全沒有問題，我國政府也願意協助，因為台灣是非常尊重宗教自由和人道考量，因此有這樣的疑慮很奇怪。

劉世芳指出，若延伸為中國旅客來台旅遊或自由行，這是兩種不同的路線，與13日前參加星雲法師最後告別式不同，不能混為一談，相信陸委會有一定程序處理。