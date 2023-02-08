夏立言今率團赴陸「10日行程曝光」！　明拜會國台辦主任宋濤

▲夏立言今啟程訪中並於機場受訪。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席夏立言今（8日）啟程赴中國大陸訪問，總共10天的行程也隨即曝光，將造訪北京、南京、上海、武漢、重慶、成都等6個縣市，訪團也安排拜會大陸新任國台辦主任宋濤，反映台灣對台海安全、區域和平穩定的期望，也爭取台灣農漁民、中小企業權益。

據目前透露的規劃，夏立言訪團將先前往北京，明會見宋濤，並與當地台商、台生座談，參訪台資企業，10日再於北京參加「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」座談，並參訪台資企業後即至南京。

11日夏立言訪團將參訪談南京第二歷史檔案館，12日上午再參訪中山陵，中午與南京台商、台商餐敘後，即轉往上海。13日在上海上午參加「共享新機遇 共創新未來」兩岸青年企業家（上海）交流活動，中午再與上海台商、台生餐敘。

之後夏立言訪團將轉往武漢，14日於與台商、台生座談，15日參訪台資企業後轉往重慶。16日與重慶台商、台生座談與餐敘，17日再至成都與台商、台生座談與餐敘，晚間即搭機返台。

夏立言率團前往中國開展「交流對話、關懷民生」之行，此行除了副主席夏立言，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會董事兼內政法制組召集人高思博，以及國家政策基金會資深顧問趙春山教授等人士。

夏立言今早受訪時指出，此行有三大目的，首先，繼續關懷在大陸台商、台商與台灣同胞，第二是表達台灣很多中小企業、農漁民面臨困難必須被解決，第三，去認識大陸涉台人士，互相了解都是好事，過去因為疫情，兩岸發生很多困難，現在似乎有點春暖花開的跡象，他們去溝通對話、彼此了解，都是好，「蔡英文總統也表達希望增加兩岸間的對話溝通，美方也樂見兩岸交流，因此，對話是一個氛圍，在這樣的氛圍下，國民黨去傳達台灣人民心聲。」