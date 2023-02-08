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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王金平稱陳建仁「太子」　柯建銘曝兩人有「這層關係」

▲▼陳建仁拜會立法院各黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立院新會期即將開議，也是新任閣揆陳建仁第一個戰場，在野黨立委磨刀霍霍，對此，民進黨團總召柯建銘8日表示，自己對陳建仁有信心，他是政治世家出身，也當過部會首長，對中央、地方事務都頗為熟稔，絕非白紙一張。柯也透露，前立法院長王金平是陳建仁父親的學生，王還常常開玩笑叫陳建仁「太子」。

柯建銘8日接受Yahoo TV《齊有此理》專訪時表示，陳建仁的父親是高雄白派創始人、更當過高雄縣長，對於地方事務，陳建仁是從小看到大，也陳建仁過去也有政務官經驗，對中央、地方運作都有一定了解，而且他是一個理性科學的人，自己對他很有信心。

柯建銘直言，國民黨壞話講盡、攻擊太過頭反而對他們不利更會反噬，陳內閣一定有能力應付，開議的時候大家再來攻防，自己有信心面對，國民黨出什麼招就見招拆招，好好面對未來一年。

對於國民黨主張農曆年前發現金，柯建銘指出，國民黨根本義和團，誰都希望發現金越快越好，但要經過一定程序，說要年前發？這些人到底是不是立法委員？要發現金也要條例、編預算、備詢、付委審查跟協商期一個月的問題，最快差不多要到四月中旬。

柯建銘直言，國民黨從頭到尾都在顛倒是非，可以發現金朝野都會主張發，但要經過立法跟審查程序，這一定要講清楚，不要跟著瞎起哄，國民黨如此亂操作一番，好像全國只要發現金就天下無事，而且1月18日要出委員會時國民黨還反彈耶！這根本愚民策略、在騙老百姓。

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柯建銘王金平國民黨民進黨陳建仁行政院

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