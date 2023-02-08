雲林青年創業補助金2.0開跑　青年創業專案最高補助200萬

▲雲林縣府「112年度雲林縣青年創業補助金宣傳記者會」，邀請允能風力發電董事長王雲怡、雲科大校長楊能舒等多位各界貴賓共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（8）日宣布112年度「雲林縣青年創業補助金」正式開跑，自即日起至2023年3月15日止開放受理申請，針對20歲至40歲在雲林縣設籍及創業的青年，「微創型」提供最高補助30萬元，「專案型」則提供最高200萬元的創業資金補助，可用於購置、興建、租賃廠房或機器設備等。

雲林縣府今舉辦「112年度雲林縣青年創業補助金宣傳記者會」，現場邀請允能風力發電董事長王雲怡、雲林科技大學校長楊能舒，以及雲林縣工業會理事長林萬宗理等多位各界貴賓共襄盛舉，為了讓更多青年瞭解創業補助金的申請及相關規定，縣府將於各鄉鎮市辦理巡迴說明會，並設立雲青創業熱線05-5345080歡迎有需求的青年踴躍提出申請。

雲林縣縣長張麗善表示，112年度青年創業補助金即日啟動到3/15截止，今年放寬標準，原本是20歲到35歲，今年放寬到40歲，申請條件則須接受280小時訓練，或是拿到大專院校、高中職學分，或從事相關工作有2年以上經驗及拿到相關的證照，通通可以來申請。

▲雲林縣政府極盡全力跟產學合作，來幫助青年留在自己的家鄉，可以在這裡創業、成家立業、結婚生子，同時可以照顧家人跟長輩，享受天倫之樂。（圖／記者蔡佩旻攝）

允能風力發電股份有限公司董事長王雲怡表示，允能公司非常感謝張縣長的邀請，能夠參與青年創業基金計畫，我們也非常感動張縣長有這樣的遠見跟決心，希望雲林的青年可以借助這個計畫，想辦法留在家鄉創業，能夠翻轉雲林，讓雲林的發展更好。

勞動暨青年事務發展處處長張世忠說明，為了讓民眾快速瞭解創業補助金的申請方式及相關規定，縣府2月份規劃3場青創補助金巡迴說明會，2月9日斗南場、2月16日西螺場、2月23日北港場，除詳細說明申請條件外，更安排計畫書撰寫教學，不僅提供青年創業資金上的挹注，更以「保母式陪跑」由專人輔導創業青年前進，讓青年在創業的路上不孤單。

勞青處補充，112年度雲林縣青年創業補助金申請文件可至「雲青有GO站」-「最新消息」專區下載。各項創業相關資源與資訊，關鍵字搜尋「雲青有GO站」，不論是報名說明會或創業知能課程，或是需要精英業師進行創業輔導，都可以透過網站找到相對應資源。

▲記者會現場特別邀請111年度順利申請的青年與大家分享成果。（圖／記者蔡佩旻攝）