南投花卉嘉年華梅花季將啟動　信義鄉踏雪尋梅12／27登場

記者高堂堯／南投報導

台灣冬季指標性的賞梅盛事「2025南投花卉嘉年華」梅花季，12月底將於「梅之鄉」信義鄉登場，其中「踏雪尋梅」暨冬季玉山烏龍茶評鑑活動將於27日(星期六)舉辦，邀請民眾來賞花，規劃一場冬季深度之旅。

信義鄉農會梅子夢工廠23日舉行踏雪尋梅活動開鑼儀式，以「梅開三弄」為主題，提供「梅子泡菜DIY」體驗活動，以該鄉高海拔栽種的高麗菜為主要原料，搭配由梅子夢工廠自行研發的─吱吱醬(梅子酸辣醬)，並開放250份現場報名體驗，另安排「爆梅花」(以梅樹枝黏貼爆米花)以及「聖誕梅夢島」(木板拼貼特色公仔以及聖誕素材材料)等兩項親子手作體驗；同時邀請信義鄉農會家政廚房展現好手藝，製作多道梅子特色料理，並且免費提供2000張園遊券供遊客進行領取兌換。

信義鄉農會指出，即日起受理電話預約報名、費用200元，除可參與梅子泡菜DIY體驗活動，並可抵用梅子夢工廠門市等值100元商品，更加贈每人價值100元美食兌換券乙張及價值50元梅精酵素霜淇淋乙支，限量200個名額；2026年1月3日(星期六)將接續舉行「過五關・吃梅醬」主題日活動，設計五項闖關遊戲，憑當日梅子夢工場消費滿額發票，即可兌換遊戲券(每滿199元可兌換一張)，參加者皆能獲贈梅子夢工廠出品的豐厚獎項，連過五關者，可另外參加彈珠台遊戲一次，將超值好禮帶回家。

主題日活動當日也首次與胖卡餐車業者合作，推出限量「吱吱醬辣雞堡」以及「梅香醬雞蛋燒」，歡迎民眾來品嚐在地的好滋味；相關資訊請上信義鄉農會官網及Facebook(信義鄉梅子夢工廠)查詢，或上樂旅南投臉書粉絲頁查詢。