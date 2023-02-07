雲縣府啟動雙B計畫防饑寒　「五工隊」讓社會安全網更周全

▲雙B計畫即是深入基層普查需要幫助的人，無論是獨居老人或是弱勢家庭，有沒有三餐不繼，有沒有環境沒有辦法遮風蔽雨，結合公家與民間的力量，給予及時的幫助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

常見寒流來襲便發生長者發生意外事件，雲林縣政府今（7）日啟動「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫」；雲林縣長張麗善說明，雙B服務計畫Better food與Better Housing，即為「福德好神」，主動發現居住環境不佳、食物與保暖物資不足的獨老與弱勢家戶，及時協助避免挨餓受凍憾事發生。

雲林縣長張麗善表示，根據媒體報導氣溫每下降一度，死亡風險提高5.6%。縣府在年前邀請各局處商討研擬雙B計畫，深入基層普查需要幫助的人，無論是獨居老人或是弱勢家庭，有沒有三餐不繼，有沒有環境沒有辦法遮風蔽雨，結合公家與民間的力量，給予及時的幫助。

社會處長林文志表示，縣府各局處針對弱勢家戶名單找出最急需的個案，未來也將提供村里名冊及檢核表單，請社政、戶政、警消、衛政、村里長進行普查，主動詢問長輩後續照顧議題。另一般民眾遇有相關狀況亦可填寫社會處網站相關表單進行通報，盼在多軌進行下，可讓雲林獨居長者及弱勢家戶資料庫盡其完善，使社福資源可及時伸出援手。

縣長張麗善指出，雙B計畫是功德的事，遇需修繕房屋或是重建，需要水泥工、油漆工、鐵工等職人參與，感謝相關職業工會號召義勇職人加入緊急修繕團隊的「五工隊」，也希望號召更多的在職場、或退休在社區的義勇職人得以加入團隊，大家都是守護本縣獨居長者弱勢家戶的土地公，一起盡心盡力，雲林縣更盡善盡美。

朝天宮董事長蔡咏锝表示，雙B計畫是全民運動，是菩薩心行菩薩道，朝天宮會全力配合這項計畫，並透過志工、媽祖青年團全力來協助，讓社會感到溫暖。

▲常見寒流來襲便發生長者發生意外事件，雲林縣政府今日啟動「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）