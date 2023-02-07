移民署推「自行到案」從寬論處　移工情侶檔樂返家共組家庭

▲雲林縣專勤隊在強力宣導下，再度受理1名越南籍失聯移工阿方，執行「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

移民署雲林縣專勤隊日前受理一對失聯越南籍移工情侶自行到案，女子阿心表示來台後與同鄉的阿明相識並交往，倆人發現懷孕後，心喜若狂迫不及待想返國辦理結婚登記，得知移民署正推動「自行到案」專案，立即前往投案，在移民官的協助下，倆人已辦好手續及備妥機票，準備返鄉共組家庭並迎接新生命。

移民署雲林縣專勤隊指出，目前國際航班已逐步復航，移民署為鼓勵逾期外來人口儘速返國，自今年2月1日起至6月30日止，推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，鼓勵逾期外來人口主動投案，專案期間「自行到案」者從寬論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰新台幣2000元，並且不管制禁止入國期間等措施，讓在臺逾期外來人口可以儘速返鄉。

雲林縣專勤隊連日來，利用查察勤務結合西螺警分局員警，前往西螺鎮的大型果菜農產加工場及東南亞小吃店等處所，加強宣導「自行到案專案」，發放多國母國語言手冊及張貼宣傳海報，希望能透過母國語言的溫情呼籲，鼓勵逾期外來人口自行到案。

▲雲林縣專勤隊連日結合西螺警分局員警，前往西螺鎮的大型果菜農產加工場加強宣導「自行到案專案」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

強力宣導下，再度受理1名越南籍失聯移工阿方，阿方到案時表示，離開原工作處所後，想找工作卻處處碰壁，發現身上可用的金錢越來越少，扣除飛回越南機票費用大概只剩台幣2000多元，在同鄉口耳相傳下知道移民署有專案實施中，立即前往雲林縣專勤隊自行到案。

雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲表示，「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」將於6月30日截止，未來修法裁罰金額將從新臺幣2,000元至1萬元加重到3萬元到15萬元，管制來臺期限更從3年提高到最高10年，因此若有符合規定的逾期外來人口想回家鄉，可撥打移民署專線「0800-024-881」，或是撥打雲林縣專勤隊電話05-5346119洽詢。